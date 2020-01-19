СМИ: Красников продает ненужных Динамо игроков, Суркис сотрудничает с Селюком

По информации ТаТоТаке, вице-президент "Динамо" по вопросам трансферной политики футболистов Евгений Красников официально не уволен с киевского клуба и продолжает работать стане "бело-синих".

В данный момент Красников занимается вопросами продажи ненужных для киевлян футболистов. Напоминаем, "Динамо" уже продало Че Че и Витора Буэно, а Сидклея отдало в аренду в "Коринтианс".

Сообщается, что в списке "неликвидных" игроков для киевского клуба также находятся форварды Фран Соль и Дерлис Гонсалес, вингер Жерсон Родригес и опорный полузащитник Кадири.

Также ТаТоТаке сообщает, что президент "Динамо" Игорь Суркис встречался в Монако с футбольным агентом Дмитрием Селюком для обсуждения новой трансферной политики киевлян. На встрече была рассмотрена идея покупки молодых малоизвестных футболистов для дальнейшей перепродажи за более крупную сумму.