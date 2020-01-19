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СМИ: Красников продает ненужных Динамо игроков, Суркис сотрудничает с Селюком

Премьер-лига
(1 голосов)

"Динамо" очень активно занимается вопросами трансферной политики этой зимой

СМИ: Красников продает ненужных Динамо игроков, Суркис сотрудничает с Селюком
Новина українською

По информации ТаТоТаке, вице-президент "Динамо" по вопросам трансферной политики футболистов Евгений Красников официально не уволен с киевского клуба и продолжает работать стане "бело-синих".

В данный момент Красников занимается вопросами продажи ненужных для киевлян футболистов. Напоминаем, "Динамо" уже продало Че Че и Витора Буэно, а Сидклея отдало в аренду в "Коринтианс".

Сообщается, что в списке "неликвидных" игроков для киевского клуба также находятся форварды Фран Соль и Дерлис Гонсалес, вингер Жерсон Родригес и опорный полузащитник Кадири.

Также ТаТоТаке сообщает, что президент "Динамо" Игорь Суркис встречался в Монако с футбольным агентом Дмитрием Селюком для обсуждения новой трансферной политики киевлян. На встрече была рассмотрена идея покупки молодых малоизвестных футболистов для дальнейшей перепродажи за более крупную сумму.

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В статье: Игорь Суркис Дмитрий Селюк Евгений Красников Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке
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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.01.2020 в 16:42
"занимается вопросами продажы (!!!!)" (с) ))))))))))))))))))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.01.2020 в 16:47
опача! исправили))) почти моментальная реакция - растёте!)))
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Камонплей
19.01.2020 в 16:38
какая свежая идея
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