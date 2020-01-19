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Несколько сенегальцев находятся на просмотре в Днепре-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне активно ищут способы усиления состава

Несколько сенегальцев находятся на просмотре в Днепре-1
Новина українською

"Днепр-1" просматривает на сборах нескольких новых футболистов.

По информации ТаТоТаке, на просмотре у днепрян находятся сенегальцы, а именно игроки атакующей группы.

Сообщается, что это кандидатуры уровная молодежной сборной Сенегала.

Напомним, 17 января "Днепр-1" подписал двух бывших игроков львовских "Карпат": полузащитника Франсиско Ди Франко и защитника Лукаса Тейлора.

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В статье: СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке
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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
19.01.2020 в 16:46
Вроде Береза говорил про украинскую молодежь. Значит Сенегал - это Украина!
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
19.01.2020 в 16:49
Ещё лет 10 назад Папа в вышиванке вареники наминал. Так что Сенегал это Украина.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.01.2020 в 16:50
сенегал - это леганес
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