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Несколько сенегальцев находятся на просмотре в Днепре-1
Днепряне активно ищут способы усиления состава
"Днепр-1" просматривает на сборах нескольких новых футболистов.
По информации ТаТоТаке, на просмотре у днепрян находятся сенегальцы, а именно игроки атакующей группы.
Сообщается, что это кандидатуры уровная молодежной сборной Сенегала.
Напомним, 17 января "Днепр-1" подписал двух бывших игроков львовских "Карпат": полузащитника Франсиско Ди Франко и защитника Лукаса Тейлора.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
19.01.2020 в 16:46
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
19.01.2020 в 16:49
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.01.2020 в 16:50
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