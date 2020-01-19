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Динамо сыграло вничью в первом матче года

Премьер-лига
(3 голосов)

За киевлян сегодня отличился Цитаишвили

Динамо сыграло вничью в первом матче года
UA-Футбол
Новина українською

Дебютный поединок на зимних сборах 2020 вице-чемпион Украины завершил вничью.

Соперником "динамовцев" стала варшавская "Легия", которая и открыла счёт: после перехвата мяча в центре поля прошла проникающая в штрафную площать киевлян атака правым флангом, которую точным ударом завершил Антолич. Однако ещё до перерыва наша команда ответила своим голом, разогнав контратаку центром: Шепелев отдал точный пас на Цитаишвили, который реализовал выход один на один.

Во втором тайме хоть и обошлось без голов, но моментов соперники создали намного больше. Однажды за поляков сыграл каркас после удара головой Буяльского, замыкавшего кросс слева, но и Бущану несколько раз пришлось серьёзно вступить в игру.

Следующий контрольный матч "Динамо" проведёт уже завтра: соперником подопечных Алексея Михайличенко будет азербайджанский "Нефтчи".

Динамо - Легия 1:1
Голы: Цитаишвили 45 - Антолич 14
Динамо 1 тайм: Бойко, Пиварич, Кендзёра, Шабанов, Забарный, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цитаишвили, Шапаренко, Соль.
Динамо 2 тайм: Бущан, Миколенко, Кадар, Кадири, Караваев, Андриевский, Дуэлунд, Буяльский, Каргбо, Де Пена, Русин.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава)
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Комментарии (4)
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DROP D (Винница)
19.01.2020 в 18:18
У Дуэлунда есть огромное желание. Может с него что то выйдет, если его не загубят великие тренера.
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+2
0
absurdlight (Kiev)
19.01.2020 в 18:07
А за трансляцию матча - да, спасибо!
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+2
0
absurdlight (Kiev)
19.01.2020 в 18:06
Кто смотрел трансляцию, несомненно «насладился» зрелищем от центра обороны Кадири—Кадар во втором тайме. Кадири - бегал как колпачок над игроками соперника. Явно, это же не его амплуа, зачем его ставить в защиту? Второй - вообще не игрок. Без комментариев. Ничья на табло. Также где-то не повезло Легии, ведь дыры в обороне ДК использовали они правильно, но не залетело больше одного. :)
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+1
-1
alex.belogubko (одесса)
19.01.2020 в 18:05
пока не чего хорошего не видно --смотрим дальше
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+1
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