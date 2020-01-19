Динамо сыграло вничью в первом матче года

Дебютный поединок на зимних сборах 2020 вице-чемпион Украины завершил вничью.

Соперником "динамовцев" стала варшавская "Легия", которая и открыла счёт: после перехвата мяча в центре поля прошла проникающая в штрафную площать киевлян атака правым флангом, которую точным ударом завершил Антолич. Однако ещё до перерыва наша команда ответила своим голом, разогнав контратаку центром: Шепелев отдал точный пас на Цитаишвили, который реализовал выход один на один.

Во втором тайме хоть и обошлось без голов, но моментов соперники создали намного больше. Однажды за поляков сыграл каркас после удара головой Буяльского, замыкавшего кросс слева, но и Бущану несколько раз пришлось серьёзно вступить в игру.

Следующий контрольный матч "Динамо" проведёт уже завтра: соперником подопечных Алексея Михайличенко будет азербайджанский "Нефтчи".

Динамо - Легия 1:1

Голы: Цитаишвили 45 - Антолич 14

Динамо 1 тайм: Бойко, Пиварич, Кендзёра, Шабанов, Забарный, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цитаишвили, Шапаренко, Соль.

Динамо 2 тайм: Бущан, Миколенко, Кадар, Кадири, Караваев, Андриевский, Дуэлунд, Буяльский, Каргбо, Де Пена, Русин.