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Динамо сыграло вничью в первом матче года
За киевлян сегодня отличился Цитаишвили
Дебютный поединок на зимних сборах 2020 вице-чемпион Украины завершил вничью.
Соперником "динамовцев" стала варшавская "Легия", которая и открыла счёт: после перехвата мяча в центре поля прошла проникающая в штрафную площать киевлян атака правым флангом, которую точным ударом завершил Антолич. Однако ещё до перерыва наша команда ответила своим голом, разогнав контратаку центром: Шепелев отдал точный пас на Цитаишвили, который реализовал выход один на один.
Во втором тайме хоть и обошлось без голов, но моментов соперники создали намного больше. Однажды за поляков сыграл каркас после удара головой Буяльского, замыкавшего кросс слева, но и Бущану несколько раз пришлось серьёзно вступить в игру.
Следующий контрольный матч "Динамо" проведёт уже завтра: соперником подопечных Алексея Михайличенко будет азербайджанский "Нефтчи".
Динамо - Легия 1:1
Голы: Цитаишвили 45 - Антолич 14
Динамо 1 тайм: Бойко, Пиварич, Кендзёра, Шабанов, Забарный, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цитаишвили, Шапаренко, Соль.
Динамо 2 тайм: Бущан, Миколенко, Кадар, Кадири, Караваев, Андриевский, Дуэлунд, Буяльский, Каргбо, Де Пена, Русин.