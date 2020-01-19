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Александрия сыграла со Славией в результативную ничью. ВИДЕО
Подопечные Шарана забили и пропустили по 2 мяча
Сегодня, 19-го января "Александрия" провела свой второй контрольный матч в рамках турецкого учебно-тренировочного сбора. Украинский коллектив играл с болгарской "Софией". Команды сыграли в результативную ничью 2:2. В составе "Александрии" голами отметились Василий Грицук и Денис Безбородко.
Товарищеский матч
19 января в 16:00 Турция, Алания, стадион Goldsity.
"Александрия" - "Славия" (София) 2:2 (1:1)
Голы: Василий Грицук (П) 34, Радослав Кириллов 38, Дарко Тасевски 59, Денис Безбородко 71.
ФК "Александрия" 1-й тайм: Юрий Панькив, Тимур Стецков, Павел Пашаев, Антон Шендрик, Владислав Бабогло, Василий Грицук (К), Артем Гордиенко, Богдан Мишенко, Максим Задерака, Дмитрий Шастал, Денис Устименко.
2-й тайм: Олег Билык, Артем Гордиенко, Алексей Довгий, Роман Вантух, Владислав Бабогло, Александр Мельник, Андрей Запорожан (Максим Ивахно 72), Евгений Протасов, Денис Безбородко, Жоао Тейшейра, Максим Кулиш.
Главный тренер: Владимир Шаран.
Вашему вниманию видео голов матча