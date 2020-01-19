Цыганков не сыграл против Легии из-за миозита

Сегодня "Динамо" провело первый спарринг в рамках зимнего сбора. Киевляне играли с варшавской "Легией".

Вице-капитан "бело-синих" Виктор Цыганков не принял участие в этом матче. У хавбека было выявлено воспаление мышц.

"Виктор поддерживал свою команду в сегодняшнем матче на скамейке запасных вместе с партнерами по команде. Возвращение игрока «бело-синих» к работе в общей группе ожидается уже через несколько дней", - сообщает официальный сайт киевлян.