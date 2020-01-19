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Цыганков не сыграл против Легии из-за миозита
Виктор приступит к работе через несколько дней
Сегодня "Динамо" провело первый спарринг в рамках зимнего сбора. Киевляне играли с варшавской "Легией".
Вице-капитан "бело-синих" Виктор Цыганков не принял участие в этом матче. У хавбека было выявлено воспаление мышц.
"Виктор поддерживал свою команду в сегодняшнем матче на скамейке запасных вместе с партнерами по команде. Возвращение игрока «бело-синих» к работе в общей группе ожидается уже через несколько дней", - сообщает официальный сайт киевлян.
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Источник:cdynamo.kiev.ua
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