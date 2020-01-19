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Динамо - Легия 1:1. Видеообзор контрольного матча
Киевляне провели первый спарринг в новом году
Вашему вниманию видеообзор первого контрольного матча киевского "Динамо".
Динамо - Легия 1:1
Голы: Цитаишвили 45 - Антолич 14
Динамо 1 тайм: Бойко, Пиварич, Кендзёра, Шабанов, Забарный, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цитаишвили, Шапаренко, Соль.
Динамо 2 тайм: Бущан, Миколенко, Кадар, Кадири, Караваев, Андриевский, Дуэлунд, Буяльский, Каргбо, Де Пена, Русин.
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