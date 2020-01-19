  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо - Легия 1:1. Видеообзор контрольного матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Легия 1:1. Видеообзор контрольного матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне провели первый спарринг в новом году

Динамо - Легия 1:1. Видеообзор контрольного матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор первого контрольного матча киевского "Динамо".

Динамо - Легия 1:1
Голы: Цитаишвили 45 - Антолич 14
Динамо 1 тайм: Бойко, Пиварич, Кендзёра, Шабанов, Забарный, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цитаишвили, Шапаренко, Соль.
Динамо 2 тайм: Бущан, Миколенко, Кадар, Кадири, Караваев, Андриевский, Дуэлунд, Буяльский, Каргбо, Де Пена, Русин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...