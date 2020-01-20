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Чеснаков о сборе: Нас предупредили, что легко не будет

Премьер-лига
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Тренировки по-максимовски

Чеснаков о сборе: Нас предупредили, что легко не будет
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Полтавская "Ворскла" накануне вернулась к тренировкам. Пока в игроков были физические нагрузки в зале. А на этой неделе будут работать и на поле.

О сборе рассказали защитник и капитан Владимир Чеснаков, а также вратарь Дмитрий Резник.

"Первый сбор, а это неделя, у нас будет чисто физическая работа, - рассказывает Чеснаков. - Первая тренировка будет на песке, вторая - на поле. Поэтому нас предупредили, что легко не будет. Будет интересно".

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Дмитрий Резник уверяет, что к нагрузкам команда готова.

"Были индивидуальные задания, которые мы получили перед отпуском, - замечает Дмитрий Резник. - Все шутят, в команде позитивный настрой. Хотим расти в футболе".

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) Дмитрий Резник тренировочный сбор
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Источник:
ФК Ворскла

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