Чеснаков о сборе: Нас предупредили, что легко не будет

Полтавская "Ворскла" накануне вернулась к тренировкам. Пока в игроков были физические нагрузки в зале. А на этой неделе будут работать и на поле.

О сборе рассказали защитник и капитан Владимир Чеснаков, а также вратарь Дмитрий Резник.

"Первый сбор, а это неделя, у нас будет чисто физическая работа, - рассказывает Чеснаков. - Первая тренировка будет на песке, вторая - на поле. Поэтому нас предупредили, что легко не будет. Будет интересно".

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Дмитрий Резник уверяет, что к нагрузкам команда готова.

"Были индивидуальные задания, которые мы получили перед отпуском, - замечает Дмитрий Резник. - Все шутят, в команде позитивный настрой. Хотим расти в футболе".