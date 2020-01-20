Циганикс признался, что находится далеко не в лучшей форме

Новичок «Зари», латвийский полузащитник Андрейс Циганикс, рассказал, что вполне готов к серьезной работе на сборах и сообщил о том, как приживается в новом клубе.

В частности, по словам Андрейс, ему помогли с освоением Владлен Юрченко и Джоэль Абу Ханна.

Но скажу честно, что нахожусь еще далеко не в своей оптимальной форме, так как перерыв от футбола у меня был больше, чем у мужчин, которые ранее находились в команде. Чемпионат Латвии закончился еще в начале ноября, там же была и игра за сборную и ту игру у меня не получилось сыграть. Так что, пауза была чуть больше двух месяцев после первых тренировок чувствую себя еще не готов на максимум физически. Но, в принципе, нахожусь в позитивном настроении и смотрю положительно в будущее вместе с "Зарей".

Андрейс отмечает, что с некоторыми из Зари он уже был знаком.

"С тем же Владленом Юрченко, Джоэлем Абу Ханной. Немец помогает латвийцу с адаптацией в Украине (смеется) ...Все положительные, приветливые, отзывчивые. Где-то шутят, где-то подкалывают", - замечает Циганикс.

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Сейчас Андрейс хочет выйти в оптимальные физические показатели.

"Для этого, в принципе, сборы и есть. Самое главное - это втянуться. Понять команду, понять тренера, понять систему, показать себя. Для меня много нового здесь", - говорит полузащитник.

Сбор Циганикс называет частью работы.

"Если брать лично меня, то если все настраиваться, то сил не хватит. Все просто идет своим чередом. Главное, вливаться, показывать себя, добывать результата для команды. А работа, в любом случае, будет тяжелой. И на сборах в Турции, и та работа, которая была в Запорожье. Нужно настроиться, чтобы ничего не болело, была проделана серьезная работа и достигнут нужный для команды результат", - добавляет футболист.