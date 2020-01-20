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По количеству зафиксированных фолов УПЛ - на 6 месте в Европе
Из 31 национального чемпионата в Европе
Международный институт спортивных исследований из Швейцарии в "недельном отчете" рассмотрел количество зафиксированных нарушений в топ-31 европейской лиге.
Согласно этому отчету, самым "чистым" Чемпионатом континента является Английская Премьер-лига: здесь команды реже нарушают правила общем и в частности (на вершине "списка фэйр-плей" - "Ливерпуль").
УПЛ в этом реестре - 6 с конца: чаще чем у нас, нарушают правила в Сербии, Болгарии, Чехии, Румынии и Польши.
Самым корректным клубом УПЛ назвали "Шахтер" - 11,39 фола в среднем за матч.
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