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По количеству зафиксированных фолов УПЛ - на 6 месте в Европе

Премьер-лига
(1 голосов)

Из 31 национального чемпионата в Европе

По количеству зафиксированных фолов УПЛ - на 6 месте в Европе
Новина українською

Международный институт спортивных исследований из Швейцарии в "недельном отчете" рассмотрел количество зафиксированных нарушений в топ-31 европейской лиге.

Согласно этому отчету, самым "чистым" Чемпионатом континента является Английская Премьер-лига: здесь команды реже нарушают правила общем и в частности (на вершине "списка фэйр-плей" - "Ливерпуль").

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УПЛ в этом реестре - 6 с конца: чаще чем у нас, нарушают правила в Сербии, Болгарии, Чехии, Румынии и Польши.

Самым корректным клубом УПЛ назвали "Шахтер" - 11,39 фола в среднем за матч.

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ фол
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (2)
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yteee67 (gfg)
20.01.2020 в 12:41
Сайт прогнозов нашел, не обман, сижу на нем уже третий месяц. Короч если интересно сюда king-ball. ru
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Nelviv`yanyn (На жаль)
20.01.2020 в 12:40
Наши судьи руинят футбол на корню. Хорошо, что не привели статистику желтых и красных карточек по сравнению с АПЛ. Картина ужасающая. Судьи не только продажные в Украине, но еще и низкоквалифицированные.
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