По количеству зафиксированных фолов УПЛ - на 6 месте в Европе

Международный институт спортивных исследований из Швейцарии в "недельном отчете" рассмотрел количество зафиксированных нарушений в топ-31 европейской лиге.

Согласно этому отчету, самым "чистым" Чемпионатом континента является Английская Премьер-лига: здесь команды реже нарушают правила общем и в частности (на вершине "списка фэйр-плей" - "Ливерпуль").

УПЛ в этом реестре - 6 с конца: чаще чем у нас, нарушают правила в Сербии, Болгарии, Чехии, Румынии и Польши.

Самым корректным клубом УПЛ назвали "Шахтер" - 11,39 фола в среднем за матч.