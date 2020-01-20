Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мэр Львова встретился с руководством Карпат
Голосование о выделении земли - уже на этой неделе
В стенах Львовского городского совета состоялась рабочая встреча главы города Андрея Садового, заместителя городского головы по вопросам градостроительства Любомира Зубача и руководства ФК "Карпаты".
Стороны обсудили перспективу реализации проекта реконструкции стадиона "Украина".
Исполнительный директор ФК "Карпаты" Ростислав Ящишин и директор по развитию инфраструктуры клуба Олег Солдатенко заверили, что всю работу по подготовке и представлению необходимых документов для рассмотрения вопроса на сессии успешно завершено.
А уже 23-го января ФК "Карпаты" ожидает решения депутатского корпуса Львовского городского совета.