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Мэр Львова встретился с руководством Карпат

Премьер-лига
(1 голосов)

Голосование о выделении земли - уже на этой неделе

Мэр Львова встретился с руководством Карпат
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В стенах Львовского городского совета состоялась рабочая встреча главы города Андрея Садового, заместителя городского головы по вопросам градостроительства Любомира Зубача и руководства ФК "Карпаты".

Стороны обсудили перспективу реализации проекта реконструкции стадиона "Украина".

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Исполнительный директор ФК "Карпаты" Ростислав Ящишин и директор по развитию инфраструктуры клуба Олег Солдатенко заверили, что всю работу по подготовке и представлению необходимых документов для рассмотрения вопроса на сессии успешно завершено.

А уже 23-го января ФК "Карпаты" ожидает решения депутатского корпуса Львовского городского совета.

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В статье: Андрей Садовый Карпаты (Львов) Ростислав Ящишин
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Источник:
ФК Карпати

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Комментарии (4)
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Sandra777 (Львів)
20.01.2020 в 13:09
Для мене президента у Карпат нема ,неможе людина ставити свої інтереси вишче команди
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Конфуцій (Львів)
20.01.2020 в 12:57
Нагадайте хтось цьому бородатому чуду, що зараз міжсезоння - непогано було б команду укомплектувати і на збори відправити
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Sandra777 (Львів)
20.01.2020 в 13:06
Та що ти переживаєш знаєш скільки у патлатого таких Пасечів і Якімців все буде ок хай живе орендуполь
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аалекс ( Крым)
20.01.2020 в 12:48
Все-таки дожали.
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