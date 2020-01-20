ФК Львов изменил соперника на сборах в Турции

В пятницу, 24 января, игроки ПФК "Львов" отправятся на учебно-тренировочный сбор в Турции. Там у команды запланировано пять спаррингов.

Предварительно было договорено, что первым соперником "сине-золотых львов" на сборе будет футбольный клуб "Левски" из Софии. Однако этот матч пришлось отменить. Вместо болгарского клуба "Львов" сыграет против сербской "Воеводины". Матч состоится в тот же день - 3 февраля.

5 февраля у команды запланирован товарищеский матч против еще одного сербского клуба - "Графичар" из города Белград.

9 февраля, как и было запланировано перед тем, состоится спарринг со словенским клубом "Мура".

Еще два матча ПФК "Львов" проведет 7 и 11 февраля. Соперников обещают сообщить позже.