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ФК Львов изменил соперника на сборах в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

"Левски" не будет

ФК Львов изменил соперника на сборах в Турции
Новина українською

В пятницу, 24 января, игроки ПФК "Львов" отправятся на учебно-тренировочный сбор в Турции. Там у команды запланировано пять спаррингов.

Предварительно было договорено, что первым соперником "сине-золотых львов" на сборе будет футбольный клуб "Левски" из Софии. Однако этот матч пришлось отменить. Вместо болгарского клуба "Львов" сыграет против сербской "Воеводины". Матч состоится в тот же день - 3 февраля.

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5 февраля у команды запланирован товарищеский матч против еще одного сербского клуба - "Графичар" из города Белград.

9 февраля, как и было запланировано перед тем, состоится спарринг со словенским клубом "Мура".

Еще два матча ПФК "Львов" проведет 7 и 11 февраля. Соперников обещают сообщить позже.

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В статье: ФК Львов Левски (София) Воеводина (Сербия)
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Источник:
ФК Львів

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