Без Додо, Майкона, Борячука и Бутко. Шахтер отправился на сбор

Команда "оранжево-черных" отправилась в Турцию, где начнется первый этап предсезонной подготовки.

Совершив перелет по маршруту Киев - Анталья, борт "Шахтер" в 12:30 приземлился в турецком аэропорту, откуда автобусом делегация поехала в Белек. Именно здесь уже третью зиму подряд игроки "Шахтера" набирают форму перед решающей частью сезона.

Первая команда обычно базируется в комплексе Regnum Carya Golf & Spa Resort, на полях которого будут проходить тренировки и несколько контрольных матчей. Также в Турцию прибыл молодежный состав "горняков" и разместится в гостинице неподалеку.

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После заселения в отель и небольшого отдыха команду ждет вечерняя тренировка. Далее занятия будут проходить в двухразовом режиме, а еще запланированы 3 спарринга. Напомним, первый сбор продлится до 30 января.

На первый сбор главный тренер Луиш Каштру взял 28 игроков.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Игорь Кирюханцев

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Михаил Мудрик, Веллингтон Нем, Маркиньос Сиприано, Фернандо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула