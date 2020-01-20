Новичок Днепр-1 Лукас Тейлор: Не сомневайтесь, мы с Адамюком быстро вспомним наши связки

Бразильский новичок "Днепр-1" Лукас Тейлор называет самым памятным воспоминанием из Украины матч за "Львов" против Карпат.

Отмечает, что футбол в Украине более физический и контактный, хотя есть и техничные игроки, которые постепенно балансируют игру.

"Мой самый памятный момент - матч против "Карпат" на "Арене Львов". Атмосфера на стадионе была просто невероятной, особенно когда мы сравняли счет! Играть при такой мощной поддержке болельщиков - мечта для любого футболиста, - считает Лукас Тейлор. - А еще я помню всех ребят-игроков, тренеров, персонал, каждый из них вкладывает большой труд".

Гол за ФК "Львов" в ворота киевского "Динамо" в сезоне 2018/2019, рассуждает бразилец, была не самым красивым, но "точно был самым важным в профессиональной карьере".

Рассказал Лукас Тейлор и то, как закончил выступления за ФК "Львов": на зимних сборах в Турции получил тяжелую травму, которая фактически перечеркнула возможность играть за львовян в весенней части сезона 2018/2019.

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"Реабилитация была даже длиннее, чем я предполагал, - говорит бразилец. - Команда меня тогда ободрила, даже вышли на следующую игру чемпионата в футболках со словами поддержки. Восстанавливался я в Бразилии под руководством врача "Палмейрас"... У меня оставалось три месяца аренды. В клубе понимали, что я не смогу играть до лета и, наверное, не видели смысла продлевать соглашение или подписывать новый контракт. Все прошло очень быстро. Я вернулся в Бразилию, буквально за один день мы договорились о расторжении аренды, и я начал процесс реабилитации".

С тех пор Лукас Тейлор видел 2-3 матча ФК "Львов".

"Знаю, что некоторые бразильцы уже ушли из клуба. А еще то, что львовян возглавил новый тренер. Но большего, наверное, не скажу", - говорит футболист.

В межсезонье получил 3 предложения, из них только одно - из Европы. А поскольку Лукас очень хотел играть на старом континенте, то согласился на предложение "Эшторила" из второго португальского дивизиона. Однако в команде так и не заиграл.

Я восстанавливался от травмы дольше, чем это предполагалось сначала. К тренировкам вернулся не летом, а только в сентябре. Во время одной из тренировок в "Эшториле" получил еще одно повреждение. Небольшое, отсутствовал всего 2 недели. Но команда уже вошла в сезон сыгранным составом, и я так и не получил свой шанс ее дебютировать.

Лукас Тейлор уверяет, что ему очень понравилось в Украине, "потому и не раздумывал над вариантом продолжения карьеры в "Днепре-1".

Вспомнили игроку и то, что он будет в одной команде с Владимиром Адамюком, с которым выступал в ФК "Львов".