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Динамо - Нефтчи: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн матч Динамо - Нефтчи, 20 января 2020
Вашему вниманию видео трансляция второго матча Динамо на тренировочных сборах. На этот раз команда Михайличенко сыграет с азербайджанским Нефтчи, который в турнирной таблице чемпионата своей страны занимает второе место. Накануне киевляне сыграли вничью с Легией.
Контрольный матч
20 января. Турция. Начало игры - 16:00
Динамо (Киев, Украина) - Нефтчи (Баку, Азербайджан)
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