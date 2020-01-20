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Динамо - Нефтчи: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(2 голосов)

Смотреть онлайн матч Динамо - Нефтчи, 20 января 2020

Динамо - Нефтчи: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео трансляция второго матча Динамо на тренировочных сборах. На этот раз команда Михайличенко сыграет с азербайджанским Нефтчи, который в турнирной таблице чемпионата своей страны занимает второе место. Накануне киевляне сыграли вничью с Легией.

Контрольный матч
20 января. Турция. Начало игры - 16:00
Динамо (Киев, Украина) - Нефтчи (Баку, Азербайджан)

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В статье: Контрольные матчи Нефтчи (Баку) Динамо (Киев)
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