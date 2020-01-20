Динамо - Нефтчи: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вашему вниманию видео трансляция второго матча Динамо на тренировочных сборах. На этот раз команда Михайличенко сыграет с азербайджанским Нефтчи, который в турнирной таблице чемпионата своей страны занимает второе место. Накануне киевляне сыграли вничью с Легией.

Контрольный матч

20 января. Турция. Начало игры - 16:00

Динамо (Киев, Украина) - Нефтчи (Баку, Азербайджан)