Богдан Бутко: Ищу новую команду

Правый защитник "Шахтера" Богдан Бутко не поехал с командой на сбор в Турцию. Хотя контракт игрока с клубом действителен до конца июня 2021 года.

Поэтому Богдан будет искать себе новую команду.

Мне сказали, что я не еду на сборы. Нахожусь в поисках новой команды. Контракт с "Шахтером" действителен еще полтора года.

Добавим, что стоимость услуг Богдана, по данным Transfermarkt, составляет 1,5 млн евро. В "Шахтере" латераль с 2015 года.