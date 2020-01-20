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Богдан Бутко: Ищу новую команду
Не взяли на тренировочный сбор
Правый защитник "Шахтера" Богдан Бутко не поехал с командой на сбор в Турцию. Хотя контракт игрока с клубом действителен до конца июня 2021 года.
Поэтому Богдан будет искать себе новую команду.
Мне сказали, что я не еду на сборы. Нахожусь в поисках новой команды. Контракт с "Шахтером" действителен еще полтора года.
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Добавим, что стоимость услуг Богдана, по данным Transfermarkt, составляет 1,5 млн евро. В "Шахтере" латераль с 2015 года.
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Источник:Фейсбук-сторінка Футбол України
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Комментарии (5)
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oleg dynamo (львівська)
20.01.2020 в 15:41
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kre4et (Киев)
20.01.2020 в 15:31
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Bush_Dima (Чернігів)
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oda1979 (Запорожье)
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tolibgan (Запорожье)
20.01.2020 в 15:27
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