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Богдан Бутко: Ищу новую команду

Премьер-лига
(1 голосов)

Не взяли на тренировочный сбор

Богдан Бутко: Ищу новую команду
Новина українською

Правый защитник "Шахтера" Богдан Бутко не поехал с командой на сбор в Турцию. Хотя контракт игрока с клубом действителен до конца июня 2021 года.

Поэтому Богдан будет искать себе новую команду.

Мне сказали, что я не еду на сборы. Нахожусь в поисках новой команды. Контракт с "Шахтером" действителен еще полтора года.

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Добавим, что стоимость услуг Богдана, по данным Transfermarkt, составляет 1,5 млн евро. В "Шахтере" латераль с 2015 года.

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В статье: Богдан Бутко Шахтер (Донецк) тренировочный сбор
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Комментарии (5)
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oleg dynamo (львівська)
20.01.2020 в 15:41
варвари...за що? бігав собі тихо по бровці і ніколи нікого не трогав..
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0
0
kre4et (Киев)
20.01.2020 в 15:31
Думаю, что усилит любой клуб УПЛ на сегодня, кроме грандов, вот только вопрос - что по зп запросит Богдан...
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0
0
Bush_Dima (Чернігів)
20.01.2020 в 15:28
Шось я не вкурив! А що не так з Бутко?
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
20.01.2020 в 15:10
Звери донецко-киевские.. Бутка та за шо? Свой парень, настоящий потомственный шахтер.. Эх..
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+2
-1
tolibgan (Запорожье)
20.01.2020 в 15:27
А зачем держать Бутка? В состав не попадает. В атаке от него мало толку. Что бы грел скамейку? Пускай лучше играет в другом клубе чем греет лавку
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+1
0

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