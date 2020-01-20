Богданов: Я не боюсь что-то менять, искать новый вызов

Полузащитник Андрей Богданов рассказал о своей адаптации в ковалевском "Колосе".

— Андрей, понемногу осваиваешься в "Колосе"?

— Да. Все хорошо. Меня здорово приняли в команде. Атмосфера прекрасная здесь. Постепенно притираемся друг к другу, общаемся. Сейчас важно хорошо подготовиться ко второй части сезона.

— Что удивило в "Колосе"?

— Позитивная атмосфера внутри коллектива. Здесь ты чувствуешь себя очень легко. Все улыбаются, все поддерживают. Я бы сказал, что это европейский подход.

— Какой тренер Руслан Костышин?

— Пока я не так много времени работаю под его руководством, но уже вижу, что это коммуникабельный человек. Он хочет, чтобы команда прогрессировала, росла, и делает для этого все от него зависящее.

— Кто был инициатором твоего перехода в "Колос"?

— Совпали все звезды: интерес исходил от всех — тренера, спортивного директора и президента. Это меня и подкупило, что все люди в клубе хотели видеть меня в своей команде.

— Насколько сильные нагрузки на первом сборе?

— Приличные. Пашем в поте лица. Но я уверен, что эта работа не пройдет зря, важно заложить фундамент. В сезоне воздастся за эту работу.

— В море на Крещение удалось окунуться?

— Да. У нас была прыжковая работа на песке, после которой мы с радостью окунулись в прохладные воды Средиземного моря. В такой праздник — это обязательный ритуал.

— Какие из проведенных тобой сборов запомнились больше всего?

— Хорошо врезался в память сбор с "Динамо" при Олеге Блохине. Это были самые большие нагрузки в моей карьере. Вечером приходил в комнату и сразу же засыпал.

— "Колос" нацелен на попадание топ-6?

— Все покажут финальные четыре тура. Нас ждет непростой календарь, матчи с "Динамо", "Шахтером", "Александрией" и "Карпатами". Будем выкладываться в каждой игре и цепляться за свой шанс. Но даже если нам не удастся занять место в первой шестерке, будем стараться пробиться в еврокубки через плей-офф. Считаю очень хорошим ходом со стороны УПЛ, что ввели плей-офф за последнее место в Лиге Европы. Это добавляет мотивации командам из второй шестерки.

— Кто сейчас ментальный лидер "Колоса"?

— Я бы сказал, что это наш капитан — Виталий Гавриш.

–– Все-таки, почему ты покинул "Десну"?

— Так сложились обстоятельства, такова футбольная жизнь. Я уже говорил, что благодарен "Десне", президенту, партнерам по команде. Я не боюсь что-то менять, искать новый вызов. Всегда нужно двигаться вперед.

— Ты говорил, что помимо "Колоса" у тебя были и предложения из-за рубежа. Из каких стран?

— Да, был серьезный интерес со стороны одного клуба. Они были готовы высылать контракт. Но я все время общался с руководством "Колоса", видел их желание работать со мной. Это действительно подкупило. Благодарен за доверие, теперь буду отдавать все силы, чтобы добиться успехов с этой командой.

— В "Олимпике" ты уже играл в паре с Кириллом Петровым. Насколько быстро удалось вспомнить старые связи?

— С Кириллом мы играем вместе с семи лет, с детской школы. Нам не нужно ничего вспоминать, чувствуем друг друга идеально. Рад, что мы вновь будем выходить на поле вместе. Сделаем все, чтобы добиваться побед вместе "Колосом".

— Недавно один из популярных футбольных пабликов мира 433, запостил твой гол в ворота "Днепра". Когда повторишь шедевр?

— Они уже размещали на своей страничке этот гол пару лет назад. Конечно, было приятно. Как говорится, раз в год и палка стреляет. Надеюсь, в этом сезоне удастся так выстрелить. Кстати, как раз в том сезоне мы с Петровым вместе играли за "Олимпик". Может, Кирилл и сейчас мне поможет так забить.

— С кем делишь комнату на сборах?

— С Жекой Ефремовым, который пришел из "Оболони-Бровар".

— Чем заполняешь свободное время между тренировками?

— Как обычно — читаю книги. Сейчас прорабатываю Дэна Мильштейна "Правило №1: никогда не быть №2". Постараюсь быть номером один и на поле.