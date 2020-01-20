Кулач вернулся в Ворсклу

Нападающий Владислав Кулач вернулся в полтавскую "Ворсклу".

Форвард, который ранее выступал за полтавчан на правах на правах аренды, подписал с клубом полноценный контракт, который рассчитан на 1,5 года.

Владислав уже присоединился к команде и отправится с "Ворсклой" на турецкий сбор.

Напомним, что ранее права на 26-летнего нападающего принадлежали "Шахтеру". Летом 2019-го Кулач был арендован на год венгерским "Гонведом", однако не сумел закрепиться в команде. За это время забил 2 гола в 7 матчах.

Ранее он уже выступал в составе полтавчан в сезоне 2017/18, а также в первой половине следующей кампании.