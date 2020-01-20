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Кулач: У Ворсклы был небольшой спад. Начиная  с весны, мы будем улучшать игру и подниматься в таблице

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард вернулся в Ворсклу

Кулач: У Ворсклы был небольшой спад. Начиная  с весны, мы будем улучшать игру и подниматься в таблице
Новина українською

Нападающий Владислав Кулач, который подписал с "Ворсклой" полноценной контракт, так прокомментировал данное событие.

"Эмоции самые положительные. Я рад вернуться в "Ворсклу". Надеюсь помочь команде. Сейчас летим на сборы, чтобы хорошо поработать и весной радовать болельщиков, добиваться результата. Это очень важно для нас. Будем делать все, чтобы подняться в турнирной таблице как можно выше.

Год для меня прошел не очень хорошо. Чувствую, что набрался сил, думаю, что в хорошей форме подойду к чемпионату и помогу команде.

Когда я уходил было все немного по-другому – "Ворскла" занимала третье место. У команды был небольшой спад, но все верят, что начиная с весны, мы будем улучшать игру и подниматься в таблице. Думаю, в следующем сезоне будем бороться за те же места, что и год назад", - сказал Кулач.

Напомним, что ранее права на 26-летнего нападающего принадлежали "Шахтеру". Летом 2019-го Кулач был арендован на год венгерским "Гонведом", однако не сумел закрепиться в команде. За это время забил 2 гола в 7 матчах.

Ранее он уже выступал в составе полтавчан в сезоне 2017/18, а также в первой половине следующей кампании.

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В статье: Ворскла (Полтава) Владислав Кулач
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Источник:
ФК Ворскла

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