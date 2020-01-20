Динамо не без проблем обыграло в спарринге бакинский Нефтчи

Киевское "Динамо" провело свой второй спарринг на своем первом учебно-тренировочном сборе в Турции.

Сегодня киевляне играли против бакинского "Нефтчи".

До перерыва подопечные Алексея Михайличенко имели заметное преимущество, которое и воплотилось в два забитых гола – отличились Миколенко и Русин (первый гол форварда после возвращения из "Зари").

После перерыва активизировалась азербайджанская команда, которая создав пару интересных подходов, все-таки забила свой гол – не самый сложный гол в ближний угол пропустил Денис Бойко.

Впрочем, во второй половине второго тайма киевляне сумели погасить запал "Нефтчи" и довели игру до победы.

Динамо – Нефтчи 2:1

Голы: Миколенко (12), - Русин (19) – (69)

Динамо (1 тайм): Бущан, Караваев, Кадири, Кадар, Миколенко, Андриевский, Буяльский, Де Пена, Дуелунд, Каргбо, Русин

Динамо (2 тайм): Бойко, Кендзера, Сирота, Шабанов, Пиварич, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Вербич, Соль