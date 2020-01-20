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Динамо не без проблем обыграло в спарринге бакинский Нефтчи

Премьер-лига
(3 голосов)

Киевляне провели свой второй спарринг в Турции

Динамо не без проблем обыграло в спарринге бакинский Нефтчи
Новина українською

Киевское "Динамо" провело свой второй спарринг на своем первом учебно-тренировочном сборе в Турции.

Сегодня киевляне играли против бакинского "Нефтчи".

До перерыва подопечные Алексея Михайличенко имели заметное преимущество, которое и воплотилось в два забитых гола – отличились Миколенко и Русин (первый гол форварда после возвращения из "Зари").

После перерыва активизировалась азербайджанская команда, которая создав пару интересных подходов, все-таки забила свой гол – не самый сложный гол в ближний угол пропустил Денис Бойко.

Впрочем, во второй половине второго тайма киевляне сумели погасить запал "Нефтчи" и довели игру до победы.

Динамо – Нефтчи 2:1

Голы: Миколенко (12), - Русин (19) – (69)

Динамо (1 тайм): Бущан, Караваев, Кадири, Кадар, Миколенко, Андриевский, Буяльский, Де Пена, Дуелунд, Каргбо, Русин

Динамо (2 тайм): Бойко, Кендзера, Сирота, Шабанов, Пиварич, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Вербич, Соль

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В статье: Нефтчи (Баку) Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
20.01.2020 в 19:02
А кого ДК может обыграть в последнее время без усилий???
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0
alex.belogubko (одесса)
20.01.2020 в 18:16
ДК опредилитесь составом --он не знает кого выпускать всех подряд ставит --вам нужен опытный ФИЗРУК РОТАНЬ
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-1
Alex.696 (Немирів)
20.01.2020 в 18:28
Послухай, "великий" спеціалісте, на першому зборі "наганяють фізику", дають грати всім, хто є на зборах, на другому зборі награють основний склад, який відбирають на підставі результатів першого збору. Так роблять всі клуби.
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lir1205 (Запорожье)
20.01.2020 в 17:54
бойко дно!
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