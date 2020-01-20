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Тотовицкий продолжит карьеру в Десне - СМИ
Хавбек не полетел на сбор с горняками
26-летний полузащитник "Шахтера" Андрей Тотовицкий продолжит карьеру в "Десне", утверждает Sport Arena.
О подписании контракта хавбека с черниговским клубом будет объявлено в ближайшее время.
Будет это аренда или полноценный контракт, источник не сообщает.
Напомним, что Тотовицкий не полетел с "Шахтером" на первый сбор в Турцию. Ранее сообщалось, что футболист тренируется по индивидуальной программе.
Напомним, что хавбек после тяжелой травмы пропустил большую часть сезона и приступил к тренировкам в общей группе лишь в октябре. Впрочем, на поле Андрей так и не выходил.