Тотовицкий продолжит карьеру в Десне - СМИ

26-летний полузащитник "Шахтера" Андрей Тотовицкий продолжит карьеру в "Десне", утверждает Sport Arena.

О подписании контракта хавбека с черниговским клубом будет объявлено в ближайшее время.

Будет это аренда или полноценный контракт, источник не сообщает.

Напомним, что Тотовицкий не полетел с "Шахтером" на первый сбор в Турцию. Ранее сообщалось, что футболист тренируется по индивидуальной программе.

Напомним, что хавбек после тяжелой травмы пропустил большую часть сезона и приступил к тренировкам в общей группе лишь в октябре. Впрочем, на поле Андрей так и не выходил.