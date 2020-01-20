ТМ. Мариуполь расписал ничью с чемпионом Первой лиги Казахстана

"Мариуполь" провел свой первый спарринг на сборе в Турции. Соперником команды Александра Бабича был "Кызылжар" - чемпион Первой лиги Казахстана.

Первый тайм прошел в обоюдоострой игре. На 37-й минуте мариупольцы открыли счет — Антон Байдал первым среагировал на рикошет в штрафной "Кызылжара" и переправил мяч в сетку, а уже в ответной атаке соперник сравнял счет.

Второй тайм прошел с преимуществом мариупольцев, однако реализовать свои моменты азовцам не удалось.

Свой следующий спарринг на сборе "Мариуполь" сыграет в пятницу 24 января против "Динамо" (Брест).

"Мариуполь" — "Кызылжар" 1:1

Голы: Байдал, 37 - 39.

"Мариуполь" 1-й тайм: Гальчук, Полегенько, Чоботенко, Сагуткин, Тищенко, Корниенко, Чех, Мишнев, Байдал, Чурко, Дудик

"Мариуполь" 2-й тайм: Поспелов, Путря, Дава, Яворский, Быков, Горбунов, Петерман, Федорчук, Топалов, Кулаков (Бондарь, 76), Библик (Кожевников, 76)