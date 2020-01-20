ТМ. Колос разгромил румынскую Академику

"Колос" провел свой первый спарринг на первом турецком сборе в Сиде. Соперником ковалевцев был представитель высшей румынской лиги клуб "Академика Клинчень".

Особой борьбы в матче не получилось – украинцы владели заметным преимуществом, что и воплотилось в забитые голы – "Колос" забил трижды, оставив свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, свой следующий спарринг на сборе "Колос" сыграет в четверг 23 января против румынской "Астры".

"Колос" - "Академика Клинчень" 3:0

Голы: Игрок на просмотре (20), Кожушко (58), Морозко (73)

"Колос" (1 тайм): Яшков, Гавриш, Петров, Игрок на просмотре, Ефремов (Ильин), Емец, Богданов (Соловейчикс), Игрок на просмотре, Волков, Ореховский, Лысенко (Кожушко).

"Колос" (2-й тайм): Ситало, Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец, Соловейчикс (Милько, 65), Задоя, Сорокин, Ильин (Игрок на просмотре, 65), Морозко, Кожушко (Бондаренко, 61).