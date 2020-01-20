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Бабич: Новички еще не совсем понимают наши требования, но в целом я доволен

Премьер-лига
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Наставник азовцев прокомментировал спарринг с Кызылжаром

Бабич: Новички еще не совсем понимают наши требования, но в целом я доволен
Новина українською

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал результат контрольного матча против "Кызылжара" (1:1).

"Понятно, что сейчас важен не результат, а то задание, которые мы ставили перед ребятами. Видно было, что они старались выполнять его, хотя конечно, после большой паузы отсутствие игрового тонуса заметно. Самое главное, что закончили без травм.

Новые ребята где-то еще не совсем понимают наши требования, но в целом я доволен. Понимали, что будет много ошибок, но нам нужен был этот материал для анализа и дальнейшей работы. Радует, что забил наш молодой игрок Антон Байдал, могли, конечно, еще забивать, но не вышло", - сказал Бабич.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич
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Источник:
ФК Мариуполь

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