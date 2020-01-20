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Вместо двух запланированных на среду спаррингов, Заря проведет только один поединок
Некоторые изменения в планах подготовки луганчан
Луганская "Заря", которая проводит свой учебно-тренировочный сбор в Турции, скорректировала список спарринг-партнеров.
Так, 22 января "Заря" должна была провести два спарринга – утром с боснийским "Челиком" и вечером - с польским "Лодзем".
Впрочем, как сообщает официальный сайт луганчан, в планах "Челика" на сборах произошли изменения, поэтому вышеуказанный спаррнг не состоится.
Таким образом, 22 января "Зари" проведет только один спарринг - против "Лодзя". Начало встречи в 14.00 по киевскому времени.
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Источник:ФК Заря
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