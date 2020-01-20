Ракицкий: Луческу - психолог. Я вырос в нормального футболиста благодаря его помощи

Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий вспомнил о работе в "Шахтере" с Мирчей Луческу.

- Вы можете сравнить сборы Семака и Луческу?

– У Мистера сборы своеобразные, там очень много бегаешь, особенно в самом начале. И проводишь много матчей. За счет игр и бегов втягиваешься. За десять дней можно сыграть 6–7 матчей. А когда набираешь кондиции, то не замечаешь усталости. Уже на вторых сборах чувствуешь себя хорошо.

- Мы хорошо помним теорию Луческу – за счет обилия товарищеских матчей молодые футболисты могут приспособиться к играм основы.

– Да, 6–7 молодых футболистов он всегда брал, которые по тайму, но играли. Конечно, это помогает набраться опыта. Потом они отправляются в дубль или по арендам. Там, в свою очередь, прогрессируют и дальше идут выступать на более высоком уровне.

- Какой рекорд был по сыгранным на сборах матчам?

– Честно, точное количество не помню. Летние сборы более короткие. Первые дня три-четыре тренируешься, делаешь беговую работу. А потом уже через день или в день по два матча проводишь. Если две недели сборов, то игр десять можно сыграть.

- А сейчас с Мирчей общаетесь?

– Да, он мне звонил сейчас. И на Новый год поздравлял.

- Спрашивает, как дела в "Зените"?

– Он и так знает, он следит за клубом. Поговорили с ним о самочувствии, здоровье. Говорю: давайте еще потренируйте, свой опыт передайте. Он смеется в телефон. Я Луческу люблю и уважаю как человека и тренера. Он многое дал мне. Я только "за", если он продолжит тренировать. А там уже сам пусть решает.

- Что вам, как футболисту, в нем импонирует?

– Он психолог. Очень много разговаривает со всеми игроками. Знает много языков. Мы с ним чуть ли не каждый день общались. Говорил, что можно делать на поле, что нельзя. Я вырос в нормального футболиста благодаря его помощи. Если бы не он, не знаю, что было бы.

- Он наказывал, если вы не следовали его советам?

– Конечно. Могли выиграть 5:0, но если я сделал то, чего он просил не делать, то накажет. Будет пихать при всей команде. И обязательно напомнит перед следующим матчем. Считаю, что это правильно.