Львов заработал на трансфере Мартана 170 тысяч евро

Стало известно, сколько получил ФК "Львов" за трансфер полузащитника Мартана, который на днях перешел в клуб бразильской Серии А "Сеару".

По данным Transfermarkt, львовский клуб получил за данный трансфер 170 тысяч евро. Интересно, что при этом сайт оценивает игрока в 500 тысяч евро.

Интересно, что ранее львовяне сообщили о том, что клуб пошел навстречу игроку, который настаивал на трансфере по семейным обстоятельствам.

Напомним, что Мартан в нынешнем розыгрыше УПЛ провел 15 матчей. Его контракт c "Львовом" действовал до конца июня 2022 года.