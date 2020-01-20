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Львов заработал на трансфере Мартана 170 тысяч евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Хотя игрок оценивается почти в три раза дороже

Львов заработал на трансфере Мартана 170 тысяч евро
Новина українською

Стало известно, сколько получил ФК "Львов" за трансфер полузащитника Мартана, который на днях перешел в клуб бразильской Серии А "Сеару".

По данным Transfermarkt, львовский клуб получил за данный трансфер 170 тысяч евро. Интересно, что при этом сайт оценивает игрока в 500 тысяч евро.

Интересно, что ранее львовяне сообщили о том, что клуб пошел навстречу игроку, который настаивал на трансфере по семейным обстоятельствам.

Напомним, что Мартан в нынешнем розыгрыше УПЛ провел 15 матчей. Его контракт c "Львовом" действовал до конца июня 2022 года.

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В статье: ФК Львов Мартан
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Источник:
Transfermarkt

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Комментарии (1)
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ElvisSuperStar007 (Хуст)
20.01.2020 в 23:36
на удивление руководство фк львов зарабатывает на временных игроках , привозя их бесплатно из фавел бразилии , по сути им важно оставатся в упл тогда будут продажи
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