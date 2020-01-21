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Воробей спрогнозировал бронзового призера УПЛ и 3 команды, которые выйдут из Первой лиги
А за 6 место поборются две команды
Чемпион Украины 2002 года, в 2005 году и 2006 годов Андрей Воробей попытался спрогнозировать, как будут разворачиваться события в чемпионате Украины в весенней части.
В частности, рассуждает Андрей, "Шахтер" станет чемпионом в УПЛ. "Я не знаю, что должно произойти, чтобы Шахтер разбазарил 14-очковое преимущество перед ближайшим конкурентом", - заключает Воробей.
Шестую позицию, считает экс-нападающий, получит ФК "Мариуполь" учитывая календарь матчей, которые остались.
"Хотя сюрприза можно ждать и от "Олимпика", который возглавляет сильный специалист, - добавляет Андрей. - Все решится в последнем туре".
"Динамо", по версии Воробея, займет 2 место.
"А бронзовым призером, считаю, будет "Заря", - вангует экс-лидер донецкого "Шахтера".
Покинут УПЛ "зелено-белые" львовяне.
"Те события, которые разворачиваются вокруг "Карпат", не дают повода для оптимизма львовским болельщикам. "Зелено-белые" - главный претендент на вылет", - констатирует Андрей Воробей.
А вот в борьбе за попадание в Премьер-лигу экс-нападающий решил поставить на 3 команды: "Рух", "Оболонь-Бровар" и "Металлист 1925".
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