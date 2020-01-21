  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Воробей спрогнозировал бронзового призера УПЛ и 3 команды, которые выйдут из Первой лиги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Воробей спрогнозировал бронзового призера УПЛ и 3 команды, которые выйдут из Первой лиги

Премьер-лига
(3 голосов)

А за 6 место поборются две команды

Воробей спрогнозировал бронзового призера УПЛ и 3 команды, которые выйдут из Первой лиги
Новина українською

Чемпион Украины 2002 года, в 2005 году и 2006 годов Андрей Воробей попытался спрогнозировать, как будут разворачиваться события в чемпионате Украины в весенней части.

В частности, рассуждает Андрей, "Шахтер" станет чемпионом в УПЛ. "Я не знаю, что должно произойти, чтобы Шахтер разбазарил 14-очковое преимущество перед ближайшим конкурентом", - заключает Воробей.

Шестую позицию, считает экс-нападающий, получит ФК "Мариуполь" учитывая календарь матчей, которые остались.

"Хотя сюрприза можно ждать и от "Олимпика", который возглавляет сильный специалист, - добавляет Андрей. - Все решится в последнем туре".

Читайте такжеВоробей: Когда Тайсон пришел в Металлист, он играл в детский футбол

"Динамо", по версии Воробея, займет 2 место.

"А бронзовым призером, считаю, будет "Заря", - вангует экс-лидер донецкого "Шахтера".

Покинут УПЛ "зелено-белые" львовяне.

"Те события, которые разворачиваются вокруг "Карпат", не дают повода для оптимизма львовским болельщикам. "Зелено-белые" - главный претендент на вылет", - констатирует Андрей Воробей.

А вот в борьбе за попадание в Премьер-лигу экс-нападающий решил поставить на 3 команды: "Рух", "Оболонь-Бровар" и "Металлист 1925".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) Андрей Воробей Первая лига Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда 1

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...