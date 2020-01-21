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В спаринге с румунской Академикой получил повреждение нападающий Колоса
Сам зовет это "рабочими моментами"
Нападающий ковалевского "Колоса" Олег Кожушко, который на 58 минуте забил гол в спарринге с румынской "Академикой", получил в этом же матче повреждения.
Сам футболист поэтому поводу не беспокоится.
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"Долгожданная игра, все, видимо, уже соскучились по футболу, - говорит Олег. - Отлично будет, если так и закончим. Всегда приятно начинать сборы с победы.
А повреждение - рабочие моменты. Подлечим немного. Главное, что гол забил. Долго не удавалось, наконец распечатал".
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Источник:Футбол NEWS
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