В спаринге с румунской Академикой получил повреждение нападающий Колоса

Нападающий ковалевского "Колоса" Олег Кожушко, который на 58 минуте забил гол в спарринге с румынской "Академикой", получил в этом же матче повреждения.

Сам футболист поэтому поводу не беспокоится.

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"Долгожданная игра, все, видимо, уже соскучились по футболу, - говорит Олег. - Отлично будет, если так и закончим. Всегда приятно начинать сборы с победы.

А повреждение - рабочие моменты. Подлечим немного. Главное, что гол забил. Долго не удавалось, наконец распечатал".