Новичок Александрии: Я был "своим" в Олимпике

21-летний новичок "Александрии" Роман Вантух высказался о смене команды - из "Олимпика" в "Александрию".

Клуб из Кировоградской области Роман называет новым вызовом для себя.

"Хочу проверить себя на новом уровне, можно сказать. Нужно расти", - делится мыслями Вантух.

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"Я был в "Олимпике", был там очень счастлив, мне в команде было комфортно, - вспоминает футболист. - Был одним из "своих" в коллективе. Договорился с "Олимпиком" о новом контракте. Ждали документов из "Динамо".

Я поехал в отпуск домой. Именно тогда поступило предложение из "Александрии". Я посоветовался с близкими людьми. И я, и они сошлись во мнении, что стоит воспользоваться этим шансом".