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Новичок Александрии: Я был "своим" в Олимпике

Премьер-лига
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Но поступило предложение от "Александрии"

Новичок Александрии: Я был "своим" в Олимпике
Новина українською

21-летний новичок "Александрии" Роман Вантух высказался о смене команды - из "Олимпика" в "Александрию".

Клуб из Кировоградской области Роман называет новым вызовом для себя.

"Хочу проверить себя на новом уровне, можно сказать. Нужно расти", - делится мыслями Вантух.

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"Я был в "Олимпике", был там очень счастлив, мне в команде было комфортно, - вспоминает футболист. - Был одним из "своих" в коллективе. Договорился с "Олимпиком" о новом контракте. Ждали документов из "Динамо".

Я поехал в отпуск домой. Именно тогда поступило предложение из "Александрии". Я посоветовался с близкими людьми. И я, и они сошлись во мнении, что стоит воспользоваться этим шансом".

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) ФК Александрия аренда Роман Вантух
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Источник:
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