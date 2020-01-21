Премьер-лига
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Желько Любенович стал тренером в Заре
Будет работать с U-19
Экс-игрок "Зари" Желько Любенович, который до недавнего времени был в клубе тренером-селекционером, отныне будет работать помощником тренера U-19.
Желько Любенович в течении 6 сезонов защищал цвета "черно-белых", провел в футболке "Зари" 164 матча.
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Источник:ФК Зоря
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