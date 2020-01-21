УЕФА представил годовой отчёт. Здесь о посещаемости, инфраструктуре, владельцах клубов УПЛ и многое другое

УЕФА систематизировал данные, которые поступают в организацию из всех высших дивизионов Европы, и выпустил отчёт по итогам сезона-2018/19. В нём много интересного: от банальных вещей о форматах лиг до самых дорогих составов. Мы тезисно расскажем о ключевом, что есть в отчёте.

Для начала. Во-первых - здесь прошлогодний отчёт УЕФА, который мы также разбирали. Во-вторых - финансовые данные приведены за 2018 финансовый год, а спортивный сезон - 2018/19. Данные по владельцам клубов, стадионов, баз и так далее включают в себя информацию на конец лета 2019 года.

формат высших лиг из двукругового турнира всё ещё остаётся самым популярным в Европе (15 элитных дивизионов так играют), но с каждым годом от классического формата чемпионата отказываются всё больше стран . Украинская Премьер-лига среди 12 лиг, где сперва все дома и в гостях играют друг с другом, а затем идёт разделение на две подгруппы и команды проводят ещё два соревновательных круга.

. Украинская Премьер-лига среди 12 лиг, где сперва все дома и в гостях играют друг с другом, а затем идёт разделение на две подгруппы и команды проводят ещё два соревновательных круга. Украина входит в список из двенадцати стран, в котором ни у одного мужского футбольного клуба нет женской команды . Вместе с нами в этом списке также Польша, Румыния, Молдова, Сербия, Македония и другие. Для примера, в Англии, Шотландии, Исландии, Чехии, Словакии, Эстонии и ещё четырёх странах практически у всех клубов высшего дивизиона есть и женская команда. Этого в отчёте нет, но мы сообщим вам для общего развития, что в Англии существует сразу два женских футбольных дивизиона - Суперлига и Чемпионшип - где в общей сложности играет 23 команды.

. Вместе с нами в этом списке также Польша, Румыния, Молдова, Сербия, Македония и другие. Для примера, в Англии, Шотландии, Исландии, Чехии, Словакии, Эстонии и ещё четырёх странах практически у всех клубов высшего дивизиона есть и женская команда. Этого в отчёте нет, но мы сообщим вам для общего развития, что в Англии существует сразу два женских футбольных дивизиона - Суперлига и Чемпионшип - где в общей сложности играет 23 команды. посещаемость высших дивизионов в сезоне-2018/19 увеличилась на 2% по сравнению с тем, что было сезоном ранее. УПЛ входит в число лиг, где на матчи стали ходить больше в пределах 5-15%. Главными двигателями в росте увеличения зрителей на трибунах стали Турция, Греция и Россия, где на внутренние чемпионаты стали ходить больше в среднем на тысячу человек.

в пределах 5-15%. Главными двигателями в росте увеличения зрителей на трибунах стали Турция, Греция и Россия, где на внутренние чемпионаты стали ходить больше в среднем на тысячу человек. 15 клубов в течение сезона собрали на своих трибунах более миллиона болельщиков: “Реал”, “Атлетико”, “Барселона”, “Милан”, “Интер”, “Бавария”, “Боруссия” Д, “Шальке”, “Ливерпуль”, “Ман Сити”, МЮ, “Арсенал”, “Вест Хэм”, “Тоттенхэм” и “Селтик”. Самая высокая совокупная посещаемость у “Барсы” , игры которой посетили почти 1,5 млн зрителей. Чуть-чуть отстал МЮ.

за последние десять лет в Украине было реализовано только четыре проекта новых (построенных, перестроенных или обновлённых) стадионов. Конечно же, речь о начале декады, когда наша страна готовилась принимать Евро-2012. В топе по этому показателю Польша и Турция, которые за десятилетие завершили минимум 20 проектов стадионов.

менее 20% клубов Европы владеют стадионами, на которых играют. Самый высокий показатель, конечно же, у Англии, где у 15 из 20 клубов АПЛ стадионы находятся в своей собственности.

в Украине нет ни одного клуба, который бы напрямую владел своей игровой ареной . На всю УПЛ только есть только один клуб, который входит в общую структуру вместе со стадионом; у двух клубов долгосрочная аренда с возможностью улучшения; четыре стадиона, на котором играется УПЛ, принадлежат государству либо муниципалитету; ещё у пяти - другие владельцы. УЕФА не раскрывает названия стадионов, и мы решили не угадывать, какая арена кому принадлежит. Предлагаем вам пофантазировать в комментариях.

. На всю УПЛ только есть только один клуб, который входит в общую структуру вместе со стадионом; у двух клубов долгосрочная аренда с возможностью улучшения; четыре стадиона, на котором играется УПЛ, принадлежат государству либо муниципалитету; ещё у пяти - другие владельцы. УЕФА не раскрывает названия стадионов, и мы решили не угадывать, какая арена кому принадлежит. Предлагаем вам пофантазировать в комментариях. четыре клуба УПЛ владеют учебно-тренировочными базами, на которых работают. У четырёх баз владелец тот же, что и у клуба, одна база принадлежит муниципалитету, одна - государству, ещё у двух - частный владелец.

"Найки" лидирует на рынке спортивной экипировки. Американцы одевают 19% клубов топ-дивизионов Европы. 17% у “Адидаса”, 11% - у “Хомы”.

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Украина входит в список из 31 страны , в которой ни один стадион не продал своё название спонсорам. Лидеры в этом рейтинге - немцы и норвежцы, где больше половины арен высших дивизионов забрендированы спонсорами.

, в которой ни один стадион не продал своё название спонсорам. Лидеры в этом рейтинге - немцы и норвежцы, где больше половины арен высших дивизионов забрендированы спонсорами. у двух третей европейских топ-лиг название продано и название чемпионатов. Практически треть из всех титульных спонсоров чемпионатов - это игорные компании (букмекеры, лото и так далее). Любопытно, что только у четырёх стран - Украины, Болгарии, Исландии и Сербии - права на название лиги проданы компаниям, которые базируются за пределами Европы.

(букмекеры, лото и так далее). Любопытно, что только у четырёх стран - Украины, Болгарии, Исландии и Сербии - права на название лиги проданы компаниям, которые базируются за пределами Европы. 10 клубов УПЛ находятся в частной собственности, ещё два - в публичной собственности (так же было и год назад, кстати. Понятно, что публичная собственность не мешает оплачивать клубные счета какому-то магнату, но от этого не менее интересно - какие клубы УПЛ формально под крылом государства). Среди десяти “частников” девять принадлежат украинцам и ещё один - иностранцу (мы утверждаем, что речь о “Мариуполе”, президент которого номинально россиянин Тарик Махмуд Чаудри). Англия, конечно же, лидирует по количеству владельцев-иностранцев клубами своей страны (12 из 20). Больше всего “своих” держат клубы в Италии и Греции - по 15.

(так же было и год назад, кстати. Понятно, что публичная собственность не мешает оплачивать клубные счета какому-то магнату, но от этого не менее интересно - какие клубы УПЛ формально под крылом государства). Среди десяти “частников” девять принадлежат украинцам и ещё один - иностранцу (мы утверждаем, что речь о “Мариуполе”, президент которого номинально россиянин Тарик Махмуд Чаудри). Англия, конечно же, лидирует по количеству владельцев-иностранцев клубами своей страны (12 из 20). Больше всего “своих” держат клубы в Италии и Греции - по 15. также отчёт УЕФА утверждает, что неназванный украинец в 2018 году стал владельцем латвийского “Вентспилса” . Известно, что президент этого клуба - одиозный россиянин Адлан Шишханов, однако не исключаем, что не вся информация известна.

. Известно, что президент этого клуба - одиозный россиянин Адлан Шишханов, однако не исключаем, что не вся информация известна. клубы 54 высших лиг Европы в 2018 финансовом году заработали в общей сложности 21 млрд евро . Это на 5% больше, чем годом ранее. При этом, на 30 самых богатых клубов Европы приходится 10 млрд евро доходов.

. Это на 5% больше, чем годом ранее. При этом, на 30 самых богатых клубов Европы приходится 10 млрд евро доходов. украинские клубы за 2018 год сгенерировали 111 млн евро - на один клуб в среднем пришлось около 9,2 млн евро. Это только восемнадцатый показатель в Европе. Для сравнения, в Англии (лидеры этого рейтинга) каждый клуб в среднем зарабатывает 272 млн евро, а Австрии - 17, в Дании - 13, в Венгрии - 11, в Казахстане - 10.

УЕФА хвалится, что за последние девять лет быстрее всех растут доходы клубов благодаря поступлениям от самого УЕФА за участие в международных турнирах и другие выплаты (рост составил 245%). “Всего” на 114% за те же девять лет выросли поступления в клубы от продажи прав на трансляции. Графически это выглядит так:

в УПЛ за 2018 год средний рост выручки составил свыше 15% на клуб.

по версии УЕФА, самую высокую прибыль в 2018 финансовом году получил “Реал” (751 млн), “Барса” вторая. Далее - МЮ, “Бавария”, “Ман Сити”, ПСЖ, “Ливерпуль” и “Челси”. Напомним, что ранее свою версию рейтинга доходов клубов представила компания “Делойт”, где в лидерах каталонский гранд. Но здесь нужно понимать, что у обоих организаций разная формула подсчёта.

в 2018 финансовом году крупнейшим источником дохода клубов Европы была прибыль от продажи ТВ прав (37%); 22% клубы заработали на спонсорах, 15% - на продажах билетов; 10% - отчисления УЕФА, 8% - коммерция; 7% - другие поступления. Понятно, что это усреднённые данные.

из 111 млн евро 69% дохода украинским клубам принесли поступления от УЕФА , 22% - от спонсоров и коммерции, только 3% от продажи прав на трансляцию и 2% - продажа билетов.

, 22% - от спонсоров и коммерции, только 3% от продажи прав на трансляцию и 2% - продажа билетов. у клубов Хорватии (141%), Сербии (76%) и Украины (67%) самый высокий трансферный доход по сравнению с общим доходом. Эту информацию нужно просто принять как данность, а не оценивать её как позитив либо негатив.

УЕФА приводит в отчёте ТОП-20 стран по среднему доходу на клуб от продажи прав на трансляцию. Украины в этом списке нет. Зато есть, например, Дания, Польша, Швейцария, Румыния, Норвегия, Греция и другие.

17 из 20 клубов АПЛ входят в ТОП-20 по количеству дохода от прав на трансляции за 2018 финансовый год . "Не англичан” в списке трое: “Барселона” (шестое место), “Реал” (восьмое) и “Ювентус” (двадцатое).

. "Не англичан” в списке трое: “Барселона” (шестое место), “Реал” (восьмое) и “Ювентус” (двадцатое). любопытный факт: важность продажи телеправ для маленьких клубов АПЛ тяжело переоценить. Например, “Борнмуту”, “Уотфорду” и “Хаддерсфилду” телевидение принесло 88% от общей суммы их дохода.

ПСЖ возглавляет рейтинг по доходности на одного болельщика в дни матчей. Чемпион Франции получает в среднем 93,3 евро (2,5 тыс грн) с одного зрителя (это не только билеты, но и сопутствующие товары в виде сувениров, еды и т.д.). Украина традиционно не входит даже в ТОП-30 лиг. Это означает, что украинский болельщик в дни матчей в среднем приносит в казну клуба УПЛ менее 100 грн . Больше нас на болельщиках зарабатывают даже на Кипре, в Уэльсе, Венгрии, Северной Ирландии, Люксембурге и т.д.

Украина занимает 17 место в Европе по средней на клуб заработной плате (игроков, тренеров и персонала). За 12 месяцев - в 2018 финансовом году - зарплата в клубах УПЛ увеличилась на 3%. Соотношение зарплаты к доходам у наших клубов упало с 98% до 76%, но этого пока мало. УЕФА считает “здоровым” чемпионатом тот, где это соотношение не превышает 60%. В 2018 финансовом году общий зарплатный фонд клубов УПЛ составил 83 млн евро.

(игроков, тренеров и персонала). За 12 месяцев - в 2018 финансовом году - зарплата в клубах УПЛ увеличилась на 3%. Соотношение зарплаты к доходам у наших клубов упало с 98% до 76%, но этого пока мало. УЕФА считает “здоровым” чемпионатом тот, где это соотношение не превышает 60%. В 2018 финансовом году общий зарплатный фонд клубов УПЛ составил 83 млн евро. только в трёх из 20 ТОП-лиг средняя зарплата упала: в Австрии, Нидерландах и Греции.

в пяти странах Европы соотношение зарплаты превышает доходы: Хорватия, Кипр, Словения, Косово, Гибралтар.

зарплатный фонд более 100 млн евро теперь в 35 клубах Европы . ”Барселона” стала лидером в двух номинациях: самое резкое увеличение зарплаты (в общей сложности на 151 млн евро), а её общий фонд заработной платы перешагнул отметку 500 млн евро.

. ”Барселона” стала лидером в двух номинациях: самое резкое увеличение зарплаты (в общей сложности на 151 млн евро), а её общий фонд заработной платы перешагнул отметку 500 млн евро. среди ТОП-20 клубов Европы по общему зарплатному фонду этот показатель уменьшился у двух: “Ман Сити” (на 6%) и “Ювентус” (на 1%).

“Ман Сити” объявил о рекорде чистых трансферных расходов в 2018 финансовом году - 282 млн евро. Это самый высокий показатель за всю историю футбола.

в 2018 финансовом году - 282 млн евро. Это самый высокий показатель за всю историю футбола. расходы клубов УПЛ на трансферы за 2018 финансовый год составили 45 млн евро (11 показатель в Европе). 40% доходов наших клубов ушли как раз на трансферы.

Украина входит в число стран, которые 2018 год завершили с совокупной прибылью . Клубы УПЛ провели год с операционными убытками, однако разницу помогли покрыть доходы от трансферной деятельности. 7 наших клубов завершили год с чистой прибылью, ещё пять, соответственно, с убытками. Увы, названия клубов не раскрываются. УЕФА отмечает, что приблизительные расходы в “маленьких” (как украинский) чемпионатах составляют не более 5 млн евро на клуб: то есть с каждых 6 потраченных евро клуб зарабатывает только 5.

. Клубы УПЛ провели год с операционными убытками, однако разницу помогли покрыть доходы от трансферной деятельности. 7 наших клубов завершили год с чистой прибылью, ещё пять, соответственно, с убытками. Увы, названия клубов не раскрываются. УЕФА отмечает, что приблизительные расходы в “маленьких” (как украинский) чемпионатах составляют не более 5 млн евро на клуб: то есть с каждых 6 потраченных евро клуб зарабатывает только 5. Украина занимает 17 место по средним активам у одного клуба УПЛ. Общая стоимость активов наших клубов составляет 180 млн евро (по 15 на клуб). За год активы клубов УПЛ увеличились на 28%. Отметим, что к активам относятся стадионы, тренировочные комплексы и суммарная стоимость футболистов.

УЕФА в своём отчёте взялся посчитать стоимость составов клубов. Информация очень противоречивая и с большим количеством условностей: например, эти цифры на конец 2018 финансового года. Понятно, что сейчас цены могли кардинально измениться, как и составы. Тем не менее, в организации уверены, что единственно правильные рыночные цифры, основанные на независимом аудите по тратам клубам на трансферы. Поэтому эти результаты можно считать "авторитетными", как пишут в отчёте.

общая стоимость футболистов украинской Премьер-лиги - 33 млн евро. Это 14-й показатель в Старом свете. За год футболисты наших клубов прибавили в цене - внимание - 282%.

- 33 млн евро. Это 14-й показатель в Старом свете. За год футболисты наших клубов прибавили в цене - внимание - 282%. топ-20 клубов по стоимости составов (общая трансферная стоимость) по версии УЕФА: