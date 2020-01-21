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УЕФА представил годовой отчёт. Здесь о посещаемости, инфраструктуре, владельцах клубов УПЛ и многое другое
Закулисье большого футбола
УЕФА систематизировал данные, которые поступают в организацию из всех высших дивизионов Европы, и выпустил отчёт по итогам сезона-2018/19. В нём много интересного: от банальных вещей о форматах лиг до самых дорогих составов. Мы тезисно расскажем о ключевом, что есть в отчёте.
Для начала. Во-первых - здесь прошлогодний отчёт УЕФА, который мы также разбирали. Во-вторых - финансовые данные приведены за 2018 финансовый год, а спортивный сезон - 2018/19. Данные по владельцам клубов, стадионов, баз и так далее включают в себя информацию на конец лета 2019 года.
- формат высших лиг из двукругового турнира всё ещё остаётся самым популярным в Европе (15 элитных дивизионов так играют), но с каждым годом от классического формата чемпионата отказываются всё больше стран. Украинская Премьер-лига среди 12 лиг, где сперва все дома и в гостях играют друг с другом, а затем идёт разделение на две подгруппы и команды проводят ещё два соревновательных круга.
- Украина входит в список из двенадцати стран, в котором ни у одного мужского футбольного клуба нет женской команды. Вместе с нами в этом списке также Польша, Румыния, Молдова, Сербия, Македония и другие. Для примера, в Англии, Шотландии, Исландии, Чехии, Словакии, Эстонии и ещё четырёх странах практически у всех клубов высшего дивизиона есть и женская команда. Этого в отчёте нет, но мы сообщим вам для общего развития, что в Англии существует сразу два женских футбольных дивизиона - Суперлига и Чемпионшип - где в общей сложности играет 23 команды.
- посещаемость высших дивизионов в сезоне-2018/19 увеличилась на 2% по сравнению с тем, что было сезоном ранее. УПЛ входит в число лиг, где на матчи стали ходить больше в пределах 5-15%. Главными двигателями в росте увеличения зрителей на трибунах стали Турция, Греция и Россия, где на внутренние чемпионаты стали ходить больше в среднем на тысячу человек.
- 15 клубов в течение сезона собрали на своих трибунах более миллиона болельщиков: “Реал”, “Атлетико”, “Барселона”, “Милан”, “Интер”, “Бавария”, “Боруссия” Д, “Шальке”, “Ливерпуль”, “Ман Сити”, МЮ, “Арсенал”, “Вест Хэм”, “Тоттенхэм” и “Селтик”. Самая высокая совокупная посещаемость у “Барсы”, игры которой посетили почти 1,5 млн зрителей. Чуть-чуть отстал МЮ.
- за последние десять лет в Украине было реализовано только четыре проекта новых (построенных, перестроенных или обновлённых) стадионов. Конечно же, речь о начале декады, когда наша страна готовилась принимать Евро-2012. В топе по этому показателю Польша и Турция, которые за десятилетие завершили минимум 20 проектов стадионов.
- менее 20% клубов Европы владеют стадионами, на которых играют. Самый высокий показатель, конечно же, у Англии, где у 15 из 20 клубов АПЛ стадионы находятся в своей собственности.
- в Украине нет ни одного клуба, который бы напрямую владел своей игровой ареной. На всю УПЛ только есть только один клуб, который входит в общую структуру вместе со стадионом; у двух клубов долгосрочная аренда с возможностью улучшения; четыре стадиона, на котором играется УПЛ, принадлежат государству либо муниципалитету; ещё у пяти - другие владельцы. УЕФА не раскрывает названия стадионов, и мы решили не угадывать, какая арена кому принадлежит. Предлагаем вам пофантазировать в комментариях.
- четыре клуба УПЛ владеют учебно-тренировочными базами, на которых работают. У четырёх баз владелец тот же, что и у клуба, одна база принадлежит муниципалитету, одна - государству, ещё у двух - частный владелец.
- "Найки" лидирует на рынке спортивной экипировки. Американцы одевают 19% клубов топ-дивизионов Европы. 17% у “Адидаса”, 11% - у “Хомы”.
- Украина входит в список из 31 страны, в которой ни один стадион не продал своё название спонсорам. Лидеры в этом рейтинге - немцы и норвежцы, где больше половины арен высших дивизионов забрендированы спонсорами.
- у двух третей европейских топ-лиг название продано и название чемпионатов. Практически треть из всех титульных спонсоров чемпионатов - это игорные компании (букмекеры, лото и так далее). Любопытно, что только у четырёх стран - Украины, Болгарии, Исландии и Сербии - права на название лиги проданы компаниям, которые базируются за пределами Европы.
- 10 клубов УПЛ находятся в частной собственности, ещё два - в публичной собственности (так же было и год назад, кстати. Понятно, что публичная собственность не мешает оплачивать клубные счета какому-то магнату, но от этого не менее интересно - какие клубы УПЛ формально под крылом государства). Среди десяти “частников” девять принадлежат украинцам и ещё один - иностранцу (мы утверждаем, что речь о “Мариуполе”, президент которого номинально россиянин Тарик Махмуд Чаудри). Англия, конечно же, лидирует по количеству владельцев-иностранцев клубами своей страны (12 из 20). Больше всего “своих” держат клубы в Италии и Греции - по 15.
- также отчёт УЕФА утверждает, что неназванный украинец в 2018 году стал владельцем латвийского “Вентспилса”. Известно, что президент этого клуба - одиозный россиянин Адлан Шишханов, однако не исключаем, что не вся информация известна.
- клубы 54 высших лиг Европы в 2018 финансовом году заработали в общей сложности 21 млрд евро. Это на 5% больше, чем годом ранее. При этом, на 30 самых богатых клубов Европы приходится 10 млрд евро доходов.
- украинские клубы за 2018 год сгенерировали 111 млн евро - на один клуб в среднем пришлось около 9,2 млн евро. Это только восемнадцатый показатель в Европе. Для сравнения, в Англии (лидеры этого рейтинга) каждый клуб в среднем зарабатывает 272 млн евро, а Австрии - 17, в Дании - 13, в Венгрии - 11, в Казахстане - 10.
- УЕФА хвалится, что за последние девять лет быстрее всех растут доходы клубов благодаря поступлениям от самого УЕФА за участие в международных турнирах и другие выплаты (рост составил 245%). “Всего” на 114% за те же девять лет выросли поступления в клубы от продажи прав на трансляции. Графически это выглядит так:
- в УПЛ за 2018 год средний рост выручки составил свыше 15% на клуб.
- по версии УЕФА, самую высокую прибыль в 2018 финансовом году получил “Реал” (751 млн), “Барса” вторая. Далее - МЮ, “Бавария”, “Ман Сити”, ПСЖ, “Ливерпуль” и “Челси”. Напомним, что ранее свою версию рейтинга доходов клубов представила компания “Делойт”, где в лидерах каталонский гранд. Но здесь нужно понимать, что у обоих организаций разная формула подсчёта.
- в 2018 финансовом году крупнейшим источником дохода клубов Европы была прибыль от продажи ТВ прав (37%); 22% клубы заработали на спонсорах, 15% - на продажах билетов; 10% - отчисления УЕФА, 8% - коммерция; 7% - другие поступления. Понятно, что это усреднённые данные.
- из 111 млн евро 69% дохода украинским клубам принесли поступления от УЕФА, 22% - от спонсоров и коммерции, только 3% от продажи прав на трансляцию и 2% - продажа билетов.
- у клубов Хорватии (141%), Сербии (76%) и Украины (67%) самый высокий трансферный доход по сравнению с общим доходом. Эту информацию нужно просто принять как данность, а не оценивать её как позитив либо негатив.
- УЕФА приводит в отчёте ТОП-20 стран по среднему доходу на клуб от продажи прав на трансляцию. Украины в этом списке нет. Зато есть, например, Дания, Польша, Швейцария, Румыния, Норвегия, Греция и другие.
- 17 из 20 клубов АПЛ входят в ТОП-20 по количеству дохода от прав на трансляции за 2018 финансовый год. "Не англичан” в списке трое: “Барселона” (шестое место), “Реал” (восьмое) и “Ювентус” (двадцатое).
- любопытный факт: важность продажи телеправ для маленьких клубов АПЛ тяжело переоценить. Например, “Борнмуту”, “Уотфорду” и “Хаддерсфилду” телевидение принесло 88% от общей суммы их дохода.
- ПСЖ возглавляет рейтинг по доходности на одного болельщика в дни матчей. Чемпион Франции получает в среднем 93,3 евро (2,5 тыс грн) с одного зрителя (это не только билеты, но и сопутствующие товары в виде сувениров, еды и т.д.). Украина традиционно не входит даже в ТОП-30 лиг. Это означает, что украинский болельщик в дни матчей в среднем приносит в казну клуба УПЛ менее 100 грн. Больше нас на болельщиках зарабатывают даже на Кипре, в Уэльсе, Венгрии, Северной Ирландии, Люксембурге и т.д.
- Украина занимает 17 место в Европе по средней на клуб заработной плате (игроков, тренеров и персонала). За 12 месяцев - в 2018 финансовом году - зарплата в клубах УПЛ увеличилась на 3%. Соотношение зарплаты к доходам у наших клубов упало с 98% до 76%, но этого пока мало. УЕФА считает “здоровым” чемпионатом тот, где это соотношение не превышает 60%. В 2018 финансовом году общий зарплатный фонд клубов УПЛ составил 83 млн евро.
- только в трёх из 20 ТОП-лиг средняя зарплата упала: в Австрии, Нидерландах и Греции.
- в пяти странах Европы соотношение зарплаты превышает доходы: Хорватия, Кипр, Словения, Косово, Гибралтар.
- зарплатный фонд более 100 млн евро теперь в 35 клубах Европы. ”Барселона” стала лидером в двух номинациях: самое резкое увеличение зарплаты (в общей сложности на 151 млн евро), а её общий фонд заработной платы перешагнул отметку 500 млн евро.
- среди ТОП-20 клубов Европы по общему зарплатному фонду этот показатель уменьшился у двух: “Ман Сити” (на 6%) и “Ювентус” (на 1%).
- “Ман Сити” объявил о рекорде чистых трансферных расходов в 2018 финансовом году - 282 млн евро. Это самый высокий показатель за всю историю футбола.
- расходы клубов УПЛ на трансферы за 2018 финансовый год составили 45 млн евро (11 показатель в Европе). 40% доходов наших клубов ушли как раз на трансферы.
- Украина входит в число стран, которые 2018 год завершили с совокупной прибылью. Клубы УПЛ провели год с операционными убытками, однако разницу помогли покрыть доходы от трансферной деятельности. 7 наших клубов завершили год с чистой прибылью, ещё пять, соответственно, с убытками. Увы, названия клубов не раскрываются. УЕФА отмечает, что приблизительные расходы в “маленьких” (как украинский) чемпионатах составляют не более 5 млн евро на клуб: то есть с каждых 6 потраченных евро клуб зарабатывает только 5.
- Украина занимает 17 место по средним активам у одного клуба УПЛ. Общая стоимость активов наших клубов составляет 180 млн евро (по 15 на клуб). За год активы клубов УПЛ увеличились на 28%. Отметим, что к активам относятся стадионы, тренировочные комплексы и суммарная стоимость футболистов.
- УЕФА в своём отчёте взялся посчитать стоимость составов клубов. Информация очень противоречивая и с большим количеством условностей: например, эти цифры на конец 2018 финансового года. Понятно, что сейчас цены могли кардинально измениться, как и составы. Тем не менее, в организации уверены, что единственно правильные рыночные цифры, основанные на независимом аудите по тратам клубам на трансферы. Поэтому эти результаты можно считать "авторитетными", как пишут в отчёте.
- общая стоимость футболистов украинской Премьер-лиги - 33 млн евро. Это 14-й показатель в Старом свете. За год футболисты наших клубов прибавили в цене - внимание - 282%.
- топ-20 клубов по стоимости составов (общая трансферная стоимость) по версии УЕФА:
- УПЛ выпала из антирейтинга ТОП-20 лиг по среднему чистому клубному долгу. Напомним, что год назад средний долг одного клуба нашей высшей лиги составлял 5,7 млн евро. Сейчас эта цифра точно меньше 2,5 млн евро на клуб.