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Заря завтра сыграет с Нефтчи

Премьер-лига
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Но киргизским

Заря завтра сыграет с Нефтчи
Новина українською

Луганская "Заря" сообщила о новых планах на сборе в Турции.

Завтра 22 января "черно-белые" проведут два спарринга.

Утром в 10.30 по турецкому времени, и, соответственно, в 9.30 по украинскому, "Заря" сыграет с футбольным клубом "Нефтчи" - представитель высшего дивизиона Кыргызстана, идет на 4-м месте в своей стране. Клуб представляет город Кочкор-Ата.

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По поводу вечерней встречи с "ЛКС Лодзь" все остается без изменений. Начнется она в 15 часов по турецкому, и в 14 часов, соответственно, по украинскому времени.

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В статье: Заря (Луганск) Контрольный матч тренировочный сбор Нефтчи (Кочкор-Ата) чемпионат Кыргызстана
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Источник:
ФК Зоря

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