Днепр-1 взял на сбор 27 игроков

Сегодня в 10.30 утра делегация спортивного клуба "Днепр-1" отправилась в Турцию.

В состав команды вошли 27 игроков:

Вратари: Валерий Юрчук, Андрей Клищук, Мирослав Зновенко.

Защитники: Сергей Логинов, Папа Гуйе, Максим Лопирьонок, Александр Сваток, Владимир Адамюк, Владимир Полевой, Владислав Шаповал, Андрей Цуриков.

Полузащитники: Сергей Кравченко, Арсений Батагов, Юрий Вакулко, Александр Снежко, Игорь Когут, Сергей Булеца, Александр Назаренко, Валентин Рубчинский, Франсиско Ди Франко, Лукас Тейлор, Гриффин Сабатини, Александр Беляев.

Нападающие: Владислав Супряга, Алексей Хобленко, Алексей Чичиков, Дмитрий Коркишко.

Из базы в Приднепровске команда поехала в запорожский аэропорт, оттуда через Стамбул днепряне прибудут в Анталию.

Жить команда будет в отеле IC Santai Family Resort. Напомним, что на этом сборе запланировано 4 спарринга.