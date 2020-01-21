Хочолава назвал две весенние задачи Шахтера

Защитник "Шахтера" Давид Хочолава поделился впечатлениями от старта тренировочных сборов.

Игрок вспомнил, что почти ежедневно играл в мини-футбол с ребятами из команды.

Настроение у всех серьезное. Впереди важные матчи, и мы уже начали подготовку. В первый же день на сборе было отличное полуторачасовое, очень футбольная тренировка.

Чтобы хорошо втянуться в ритм сбора защитник советует обязательно в последние дней 10 или две недели бегать, ходить в спортзал и играть в футбол.

На первых тренировках "Шахтера" во время сбора акцент в основном на физической подготовке.

"Очень сложно, особенно после отпуска, когда футболисты находятся не в лучших кондициях, - говорит защитник. - Так что эти 10 дней будут тяжелыми".

Высказался Давит и о целях "Шахтера" в сезоне.

"Прежде всего давайте говорить о первом противостоянии: хочется победить в матчах с "Бенфикой" и пройти дальше в Лиге Европы. А в чемпионате Украины, конечно же, надо выигрывать золото!", - говорит Хочолава.