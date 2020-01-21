  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хочолава назвал две весенние задачи Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хочолава назвал две весенние задачи Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

И свой рецепт поддержания формы

Хочолава назвал две весенние задачи Шахтера
Новина українською

Защитник "Шахтера" Давид Хочолава поделился впечатлениями от старта тренировочных сборов.

Игрок вспомнил, что почти ежедневно играл в мини-футбол с ребятами из команды.

Настроение у всех серьезное. Впереди важные матчи, и мы уже начали подготовку. В первый же день на сборе было отличное полуторачасовое, очень футбольная тренировка.

Чтобы хорошо втянуться в ритм сбора защитник советует обязательно в последние дней 10 или две недели бегать, ходить в спортзал и играть в футбол.

Читайте такжеБез Додо, Майкона, Борячука и Бутко. Шахтер отправился на сбор

На первых тренировках "Шахтера" во время сбора акцент в основном на физической подготовке.

"Очень сложно, особенно после отпуска, когда футболисты находятся не в лучших кондициях, - говорит защитник. - Так что эти 10 дней будут тяжелыми".

Высказался Давит и о целях "Шахтера" в сезоне.

"Прежде всего давайте говорить о первом противостоянии: хочется победить в матчах с "Бенфикой" и пройти дальше в Лиге Европы. А в чемпионате Украины, конечно же, надо выигрывать золото!", - говорит Хочолава.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Давид Хочолава тренировочный сбор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтар

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...