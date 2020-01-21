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Как Златан. Новичок Динамо: Тренер спросил, как меня называть. Я сказал, что Ибра - будет хорошо

Премьер-лига
(2 голосов)

Хочет забить первый гол

Как Златан. Новичок Динамо: Тренер спросил, как меня называть. Я сказал, что Ибра - будет хорошо
Новина українською

Новичок "Динамо" Ибрагим Каргбо поделился первыми впечатлениями от пребывания на тренировочном сборе в Турции.

Бельгийский легионер вспомнил, что когда только пришел в команду, разговаривал с коучем.

"Тренер спросил, как мне нравится, чтобы меня называли, - рассказал Каргбо-младший. - Я сказал, что "Ибра" будет хорошо. Когда я играл в Бельгии, меня тоже называли "Джуниор". "Ибра" же мне нравится, потому что Ибрагимович - сильный игрок, я даже хочу быть в чем-то похожим на него".

Поделился Ибрагим впечатлениями и от спарринга против "Легии".

"На первых минутах я был немного взволнован, поскольку это была первая игра за новую команду, но постепенно становился более уверенным, - говорит нападающий. - Это был хороший спарринг против команды, которая выступает в еврокубках, и в матчах с такими соперниками можно набирать форму и показывать свои лучшие качества".

Высказался футболист и о том, что в поединке с "Нефтчи" играл на правом фланге полузащиты, а в поединке с "Легией" - на левом.

"Но моя основная позиция - в центре нападения. Там я чувствую себя комфортно, - подчеркивает игрок. - Но я тяжело работаю и хочу приносить пользу команде, поэтому готов сыграть на любой позиции в атаке".

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Тренировочный день сегодня для динамовцев прошел в тренажерном зале.

"Как по мне, очень полезно несколько раз в неделю поработать над разными группами мышц, - говорит Ибрагим. - Многие команды исповедуют силовой футбол, поэтому мы должны быть физически сильными и выносливыми. И когда каждый день футбол, иногда хорошо сделать перерыв, чтобы отдохнуть.

Особенно мне понравились упражнения на стабилизацию и баланс, которые очень важны для футболистов. В общем, сегодняшняя тренировка в зале было восстановительным, которое можно продолжить в сауне".

Каргбо-младший уверяет, что уже прошел процесс акклиматизации.

"Чувствую себя как дома. Мы смеемся, шутим с партнерами по команде, следим друг за другом в Instagram", - отмечает бельгиец.

А прежде всего в киевском "Динамо" он хочет отличиться голом:

"Не могу дождаться, когда забью первый мяч за "Динамо". Это очень важно для меня, а также для команды и ее болельщиков".

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В статье: Златан Ибрагимович Динамо (Киев) Ибрагим Каргбо-младший
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Источник:
ФК Динамо
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Комментарии (1)
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Maxam (Чернівці)
21.01.2020 в 14:04
Джерсона Родригеса ставили в центр атаки, хотя парень хотел играть на фланге. Этого ставят на флангах, хотя он хочет в центр. Что не так с Михайлеченко?
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