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Динамо задолжало зарплату своему легионеру - СМИ

Премьер-лига
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По совету Рикардо Гареки на него теперь претендует "Бока Хуниорс"

Динамо задолжало зарплату своему легионеру - СМИ
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Аргентинское ТуС Sports сообщает, что киевское "Динамо" задолжало зарплату своему 30-летнему перуанском легионеру Карлосу Самбрано.

Издание не уточняет, какова сумма, ограничиваясь фразой "за несколько месяцев".

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Также ТуС Sports информирует, что один из грандов аргентинского футбола, "Бока Хуниорс", заинтересован в аренде перуанца киевского "Динамо".

Дело в том, что команду может покинуть 34-летний защитник Паоло Гольц и тренер Боки Мигель Анхель Руссо очень обеспокоен в связи с этой вероятной потерей. Поэтому коуч Перу Рикардо Гарека посоветовал ему обратить внимание на киевского динамовца и игрока сборной Перу Карлоса Самбрано.

Он, делает вывод ТуС Sports, "будет новой трансферной целью Бока Хуниорс" после того, как переход Паоло Гольца состоится.

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В статье: Бока Хуниорс (Аргентина) Динамо (Киев) Карлос Самбрано Рикардо Гарека зарплата
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