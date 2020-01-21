Премьер-лига
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Лидер Динамо получил повреждение в товарищеском матче
Выбыл на несколько дней
Словенский полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич получил микротравму во втором контрольном поединке на сборе в Турции.
В одном из моментов матча против "Нефтчи" Беньямин почувствовал боль в задней поверхности бедра.
Медицинский штаб диагностировал у футболиста незначительное растяжение мышц.
Сегодня игрок вместе с партнерами по команде провел утреннее занятие в тренажерном зале, а к работе с мячом Беньямин приступит через несколько дней.
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Источник:ФК Динамо
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