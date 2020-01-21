Лидер Динамо получил повреждение в товарищеском матче

Словенский полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич получил микротравму во втором контрольном поединке на сборе в Турции.

В одном из моментов матча против "Нефтчи" Беньямин почувствовал боль в задней поверхности бедра.

Читайте также Динамо не без проблем обыграло в спарринге бакинский Нефтчи

Медицинский штаб диагностировал у футболиста незначительное растяжение мышц.

Сегодня игрок вместе с партнерами по команде провел утреннее занятие в тренажерном зале, а к работе с мячом Беньямин приступит через несколько дней.