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Лидер Динамо получил повреждение в товарищеском матче

Премьер-лига
(1 голосов)

Выбыл на несколько дней

Лидер Динамо получил повреждение в товарищеском матче
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Словенский полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич получил микротравму во втором контрольном поединке на сборе в Турции.

В одном из моментов матча против "Нефтчи" Беньямин почувствовал боль в задней поверхности бедра.

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Медицинский штаб диагностировал у футболиста незначительное растяжение мышц.

Сегодня игрок вместе с партнерами по команде провел утреннее занятие в тренажерном зале, а к работе с мячом Беньямин приступит через несколько дней.

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В статье: Товарищеский матч Динамо (Киев) товарищеские матчи травма Беньямин Вербич
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Источник:
ФК Динамо

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