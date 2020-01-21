  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карпаты прекратили сотрудничество с четырьмя игроками
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты прекратили сотрудничество с четырьмя игроками

Премьер-лига
(1 голосов)

Кучер, Вакуленко, Ковтун и Вербный покидают львовян

Карпаты прекратили сотрудничество с четырьмя игроками
Новина українською

ФК "Карпаты" прекратил сотрудничество с Александром Кучером, Алексеем Ковтуном, Сергеем Вакуленко и Назаром Вербным, сообщается на официальном сайте клуба.

37-летний экс-защитник сборной Украины Александр Кучер стал игроком "зелено-белых" в начале августа 2019 года. Тяжелая травма помешала опытному защитнику полноценно играть в первой половине сезона (4 матча в основном составе "львов").

Воспитанник киевской школы футбола Алексей Ковтун присоединился в 2018 году, проведя всего за "Карпаты" 22 поединка в Премьер-лиге.

Сергей Вакуленко является воспитанником УФК (Харьков) и донецкого "Шахтера", стал игроком львовян в прошлое летнее межсезонье, провел за "Карпаты" 16 матчей.

Что касается Назара Вербного, то он воспитанник клуба и дебютировал в основном составе "львов" в 2016 году. Всего за зелено-белых он сыграл 49 матчей в УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Кучер Карпаты (Львов) Сергей Вакуленко Алексей Ковтун Назар Вербный Карпаты
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckarpaty
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Конфуцій (Львів)
21.01.2020 в 16:47
Головне уважно рахувати, щоб принаймні одинадцять залишити
Ответить
0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
21.01.2020 в 15:54
Считаю, что эти футболисты не сказали своего последнего слова в футболе, очень добротные для средних команд УПЛ
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...