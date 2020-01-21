Карпаты прекратили сотрудничество с четырьмя игроками

ФК "Карпаты" прекратил сотрудничество с Александром Кучером, Алексеем Ковтуном, Сергеем Вакуленко и Назаром Вербным, сообщается на официальном сайте клуба.

37-летний экс-защитник сборной Украины Александр Кучер стал игроком "зелено-белых" в начале августа 2019 года. Тяжелая травма помешала опытному защитнику полноценно играть в первой половине сезона (4 матча в основном составе "львов").

Воспитанник киевской школы футбола Алексей Ковтун присоединился в 2018 году, проведя всего за "Карпаты" 22 поединка в Премьер-лиге.

Сергей Вакуленко является воспитанником УФК (Харьков) и донецкого "Шахтера", стал игроком львовян в прошлое летнее межсезонье, провел за "Карпаты" 16 матчей.

Что касается Назара Вербного, то он воспитанник клуба и дебютировал в основном составе "львов" в 2016 году. Всего за зелено-белых он сыграл 49 матчей в УПЛ.