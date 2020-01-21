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IFFHS назвал лучшие чемпионаты 2019 года. Украина ниже Австрии, но выше России
АПЛ в лидерах
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала рейтинг лучших чемпионатов планеты по итогам 2019 года.
На первом месте рейтинга, впервые с 2009 года, оказалась английская Премьер-лига. На втором месте расположилась бразильская Серия А, а на третьем – испанская Ла Лига.
Интересно, что Украинская Премьер-лига расположилась на 25 месте, потеряв по сравнению с 2018 годом две позиции.
УПЛ расположилась между первенством Австрии (24 место) и России (26-е).
Топ-10 лучших лиг по итогам 2019 года: