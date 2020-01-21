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IFFHS назвал лучшие чемпионаты 2019 года. Украина ниже Австрии, но выше России

Премьер-лига
(2 голосов)

АПЛ в лидерах

IFFHS назвал лучшие чемпионаты 2019 года. Украина ниже Австрии, но выше России

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала рейтинг лучших чемпионатов планеты по итогам 2019 года.

На первом месте рейтинга, впервые с 2009 года, оказалась английская Премьер-лига. На втором месте расположилась бразильская Серия А, а на третьем – испанская Ла Лига.

Интересно, что Украинская Премьер-лига расположилась на 25 месте, потеряв по сравнению с 2018 годом две позиции.

УПЛ расположилась между первенством Австрии (24 место) и России (26-е).

Топ-10 лучших лиг по итогам 2019 года:

IFFHS назвал лучшие чемпионаты 2019 года. Украина ниже Австрии, но выше России - изображение 1
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В статье: Украинская Премьер-лига
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Источник:
IFFHS

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Комментарии (1)
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dago83
21.01.2020 в 18:44
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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kolaska777 (Бахмут)
21.01.2020 в 18:34
Бред...
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