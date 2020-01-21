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Фомин: Не спеша, через упражнения, подхожу к общей группе

Премьер-лига
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Форвард близок к возвращению в общую группу

Фомин: Не спеша, через упражнения, подхожу к общей группе
Новина українською

Нападающий "Мариуполя" Руслан Фомин восстановился после травмы и постепенно подходит к занятиям в общей группе.

"Нужно постепенно входить, период времени прошел довольно значительный. Шесть недель все-таки. И нужно не спеша через упражнения подойти к общей группе, что я, в общем, и делаю сейчас. Я буду доволен, когда буду регулярно тренироваться, выходить на поле и играть. Это будет для меня самое большое счастье", - сказал Фомин.

Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл всего четыре матча в УПЛ, много времени пропустив из-за травмы.

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В статье: ФК Мариуполь Руслан Фомин
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Источник:
ТК Футбол

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