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Карпаты на сборе в Турции запланировали 6 спаррингов

Премьер-лига
(1 голосов)

В Турцию команда отправляется 25 января

Карпаты на сборе в Турции запланировали 6 спаррингов
Новина українською

Львовские "Карпаты" определились с соперниками на своем турецком сборе.

В Турцию "зелено-белые" отправятся 25 января и во время сбора проведут шесть спаррингов.

Соперниками команды Санжара будут:

29 января - "Слован" (Братислава, Словакия)

1 февраля – "Середь" (Словакия)

5 февраля – "Слога" (Босния и Герцеговина)

8 февраля – "Металлург" (Бекабад, Узбекистан)

11 февраля – "Кеге" (Дания)

14 февраля – "Динамо" (Брест, Беларусь)

Также сообщается, что базироваться команда будет в двух городах – сначала львовяне будут жить в Сиде, а затем переберутся в Белек.

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В статье: Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпаты

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Комментарии (2)
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Sandra777 (Львів)
21.01.2020 в 18:55
Та нафіга вам збори ?хто грати буде патлатий і яйчик ??
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Shelly (Львів)
21.01.2020 в 18:25
Проведіть збори в спортзал у Львові і дайте хлопцям зарплату.
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