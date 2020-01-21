Карпаты на сборе в Турции запланировали 6 спаррингов

Львовские "Карпаты" определились с соперниками на своем турецком сборе.

В Турцию "зелено-белые" отправятся 25 января и во время сбора проведут шесть спаррингов.

Соперниками команды Санжара будут:

29 января - "Слован" (Братислава, Словакия)

1 февраля – "Середь" (Словакия)

5 февраля – "Слога" (Босния и Герцеговина)

8 февраля – "Металлург" (Бекабад, Узбекистан)

11 февраля – "Кеге" (Дания)

14 февраля – "Динамо" (Брест, Беларусь)

Также сообщается, что базироваться команда будет в двух городах – сначала львовяне будут жить в Сиде, а затем переберутся в Белек.