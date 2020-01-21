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Карпаты на сборе в Турции запланировали 6 спаррингов
В Турцию команда отправляется 25 января
Львовские "Карпаты" определились с соперниками на своем турецком сборе.
В Турцию "зелено-белые" отправятся 25 января и во время сбора проведут шесть спаррингов.
Соперниками команды Санжара будут:
29 января - "Слован" (Братислава, Словакия)
1 февраля – "Середь" (Словакия)
5 февраля – "Слога" (Босния и Герцеговина)
8 февраля – "Металлург" (Бекабад, Узбекистан)
11 февраля – "Кеге" (Дания)
14 февраля – "Динамо" (Брест, Беларусь)
Также сообщается, что базироваться команда будет в двух городах – сначала львовяне будут жить в Сиде, а затем переберутся в Белек.