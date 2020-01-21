Вербич: Когда пришел в Динамо, очень много слышал слово "сука"

Словенский полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич рассказал, как он после перехода в киевский клуб учил русский язык.

– Первые слова, которые выучил на русском?

– Пацаны с команды, Буяльский, Бойко, Гармаш. Очень много слышал слово "сука". Еще не понимал, что это означает вообще. Шучу. Может быть, "спасибо" или "пожалуйста", будет "сука" первое слово. Сейчас тоже, когда уже выучил русский, когда кто-то новый приходит, буду говорить ему "пожалуйста" или "спасибо".

– Как удалось так быстро выучить язык?

– Сначала мне сказали в клубе, что нужно выучить русский. Мне не хочется учить русский с учительницей, мне просто не нравится. Я один раз туда пошел, мне не понравилось. Я позвонил в клуб и сказал, что сам выучу. Я не знал алфавит. Не мог читать, что пишут. Мне очень много помог Кендзера. Мы постоянно сидели вместе и учили.