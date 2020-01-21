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Премьер-лига

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Вернидуб: Не верю, что если УПЛ начнет сезон с 16 клубами, то и закончит с 16 командами

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер против немедленного расширения Лиги

Вернидуб: Не верю, что если УПЛ начнет сезон с 16 клубами, то и закончит с 16 командами
Новина українською

Экс-тренер "Зари" Юрий Вернидуб высказал свое мнение относительно грядущего расширения УПЛ.

"Если взять прошедший чемпионат, посмотрите, насколько проявляется интерес. Мне все равно хочется, чтобы в новом сезоне было 12 клубов. Считаю, пока что это оптимальный вариант. Хотя все говорят о 16, я не верю, что УПЛ начнет сезон с 16 клубами и закончит с 16 командами. Хоть убейте, но не верю в это.

Команды строятся ровнее. Уже не так просто играть с командами в конце турнирной таблицы. Надеюсь, что результаты нашей сборной, которые дают надежду, что не все так плохо в украинском футболе. Есть много молодежи, эти футболисты заслуживают играть за сборную, добиваться результатов.

За это мы должны быть благодарны тренерскому штабу сборной Украины. Вот сейчас они действительно заслуживают лестных слов и благодарности.

Надеюсь, этот сезон будет не такой простой. Новшества, которые вводят, я полный противник. Не понимаю, чтобы играли плей-офф за еврокубки. Чтобы был интерес, нужно первый и второй круг сражаться за 6-е место, попадать в шестерку.

А если вы не попали, где справедливость? Есть одна команда, два круга бьется до последнего, занимает 6-е место, потом в шестерке занимает 5-е место, которое дает ей право играть в еврокубках, но оно ничего не дает. Ей придется играть с 8-м местом.

Считаю, это не по-спортивному принципу, хоть стреляйте. Но надеюсь, свою изюминку внесет оно, 100%", – сказал Вернидуб.

Напомним, что в следующем сезоне в УПЛ будет играть 14 команд, а еще через сезон – 16.

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск)
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Комментарии (4)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
21.01.2020 в 21:07
Сказал тренер белорусской команды в чемпионате с 16 командами.
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0
-1
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simargl (Чернигов)
21.01.2020 в 21:03
Занимайся чемпионатом Беларуси... эксперт , мля ...
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0
-1
zharikss (Секешфехервар)
21.01.2020 в 20:26
По ділу.... Карпати, Ворскла, Львів...
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+2
-2
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simargl (Чернигов)
21.01.2020 в 21:03
Да нормально все будет ...
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+2
0

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