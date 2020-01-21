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Гуцуляк близок к переходу в Десну
Карпаты продолжают терять исполнителей
Черниговская "Десна" активно работает над трансфером хавбека "Карпат" Алексея Гуцуляка.
Как сообщает "Динамомания", вероятность данного трансфера оценивается как очень высокая.
Напомним, что в нынешнем сезоне Гуцуляк провел за "Карпаты" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
Ранее также сообщалось, что интерес к футболисту проявляет "Александрия".
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Источник:Динамомания
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Комментарии (2)
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Technical
21.01.2020 в 22:30
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Evgenariys (Чернигов)
21.01.2020 в 21:46
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