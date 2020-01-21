Гуцуляк близок к переходу в Десну

Черниговская "Десна" активно работает над трансфером хавбека "Карпат" Алексея Гуцуляка.

Как сообщает "Динамомания", вероятность данного трансфера оценивается как очень высокая.

Напомним, что в нынешнем сезоне Гуцуляк провел за "Карпаты" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее также сообщалось, что интерес к футболисту проявляет "Александрия".