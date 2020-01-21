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Гуцуляк близок к переходу в Десну

Премьер-лига
(1 голосов)

Карпаты продолжают терять исполнителей

Гуцуляк близок к переходу в Десну
Новина українською

Черниговская "Десна" активно работает над трансфером хавбека "Карпат" Алексея Гуцуляка.

Как сообщает "Динамомания", вероятность данного трансфера оценивается как очень высокая.

Напомним, что в нынешнем сезоне Гуцуляк провел за "Карпаты" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее также сообщалось, что интерес к футболисту проявляет "Александрия".

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В статье: Десна (Чернигов) Карпаты (Львов) Алексей Гуцуляк
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (2)
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Technical
21.01.2020 в 22:30
Карпати схоже все - пердив...
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Evgenariys (Чернигов)
21.01.2020 в 21:46
Потери Богданова и Фаворова-младшего считай полностью восполнили, да и усилились не хило, Будковский, Тотовицкий, Гуцуляк, агонь
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