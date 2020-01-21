Вербич: Бред писали, что я не согласен с тренировками Михайличенко. Это неправда

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич рассказал о своем отношении к главному тренеру киевлян Алексею Михайличенко.

"У Михайличенко есть авторитет в команде, конечно, есть. Мы его уважаем как человека и как тренера. Это тренер, его нужно уважать, слышать. Бред писали, что я не согласен с тренировками. Это неправда. Я точно этого не говорил", – сказал Вербич.

Напомним, что ранее СМИ распространили информацию, что методами Михайличенко, который возглавил "Динамо" в августе 2019 года, не все игроки киевлян были довольны.