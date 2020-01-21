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Днепр-1 расширил список спарринг-партнеров на первом турецком сборе
Днепряне договорились еще и с чешским Богемиансом
"Днепр-1", который во вторник 21 января вылетел на свой первый турецкий учебно-тренировочный сбор, официально огласил список спарринг-партнеров.
Ранее днепряне собирались провести на данном сборе 4 спарринга, однако сегодня список расширился еще одним соперником. В клубе согласовали поединок с чешским "Богемиансом".
Сопреники "Днепра-1" на первом сборе в Турции:
24 января — "Бачка-Топола" (Сербия)
27 января — "Ягеллония" (Польша)
28 января — "Богемианс" (Чехия)
30 января — "Аустрия" (Австрия)
1 февраля — "Сигма" (Чехия)
Напомним, что первый сбор "Днепра-1" в турецком Белеке пройдет с 21 января по 2 февраля.