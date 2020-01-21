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Днепр-1 расширил список спарринг-партнеров на первом турецком сборе

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне договорились еще и с чешским Богемиансом

Днепр-1 расширил список спарринг-партнеров на первом турецком сборе
Новина українською

"Днепр-1", который во вторник 21 января вылетел на свой первый турецкий учебно-тренировочный сбор, официально огласил список спарринг-партнеров.

Ранее днепряне собирались провести на данном сборе 4 спарринга, однако сегодня список расширился еще одним соперником. В клубе согласовали поединок с чешским "Богемиансом".

Сопреники "Днепра-1" на первом сборе в Турции:

24 января — "Бачка-Топола" (Сербия)

27 января — "Ягеллония" (Польша)

28 января — "Богемианс" (Чехия)

30 января — "Аустрия" (Австрия)

1 февраля — "Сигма" (Чехия)

Напомним, что первый сбор "Днепра-1" в турецком Белеке пройдет с 21 января по 2 февраля.

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В статье: СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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