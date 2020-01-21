Чернат: У меня в Румынии спрашивали, почему в Динамо играют свои воспитанники, а мы так не можем

Бывший полузащитник "Динамо" Флорин Чернат, который защищал цвета "бело-синих" с 2001 по 2009 годы, посетил тренировочный лагерь киевлян в Турции, вспомнив при этом былые времена.

- Два года назад я закончил свою футбольную карьеру, и владелец "Волунтари" предложил остаться в команде в качестве спортивного директора. Без футбола я не могу, поэтому с радостью согласился на его предложение. Сейчас вместе со своей командой нахожусь здесь, в Белеке, на тренировочном сборе.

- Свое дальнейшее будущее связываете исключительно с футболом?

- Да, но вижу себя только в роли менеджера, тренировать - это не для меня (улыбается).

- В перерыве матча с "Легией" Вы тепло общались с хорошо знакомыми динамовцами...

- Да, разговаривал с Максимычем (Виктором Кашпуром, - прим.). Среди игроков с Денисом Бойко, он еще молодой был, когда я играл. Также общался с Алексеем Михайличенко, когда я играл в Киеве, он был главным тренером, а до этого ассистентом Валерия Васильевича.

- Следите за матчами "Динамо" сейчас?

- Когда показывают матчи "Динамо" и у меня есть свободное время, с радостью смотрю матчи киевлян. Кстати, когда "Динамо" играло против "Олимпиакоса", у нас все говорили о том, что в основном составе восемь воспитанников из академии "Динамо" и трое на скамейке запасных. И меня в Румынии спрашивают, почему "Динамо" так может, а мы - нет. Для этого, в первую очередь, нужно хорошее финансирование.

- Вы увидели два матча киевлян на тренировочном сборе. Ваши первые впечатления от игры команды, физическая готовность?

- Думаю, что команда еще не готова на 100%, потому что игроки только 5 дней готовятся. Матч с "Легией" был лучшим, в игре против "Нефтчи" было видно, что игроки устали. Еще есть достаточно времени, нужно тренироваться и готовиться к возобновлению сезона.

- Кого бы отметили среди динамовцев по итогам двух матчей?

- Очень понравилась игра голкипера Бущана, также бы отметил Буяльского, Шапаренко и Бойко.

- С кем больше всего поддерживаете контакт среди своих бывших партнеров по команде.

- Поддерживаю постоянный контакт с Тибериу Гиоане, Йерко Леко и Георгием Пеевым. Также с Хацкевичем и Шацких разговаривал несколько раз. Недавно общался в Facebook с Ващуком.

- Вы провели, пожалуй, свои лучшие годы карьеры именно в Киеве. Какие остались воспоминания от пребывания в "Динамо"?

- Незабываемые воспоминания, это были фантастические времена. Когда виделись с Хацкевичем и Шацких, вспоминали наши успешные матчи в Лиге чемпионов и чемпионате Украины. Сейчас в "Динамо" относительно молодая команда, немного другой уровень.

Также бы отметил, что у нас присутствовала очень сильная конкуренция. Было много иностранцев, но из-за лимита легионеров постоянную игровую практику могло иметь не более 5-6 иностранцев.