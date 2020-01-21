Десна подписала Тотовицкого

26-летний полузащитник "Шахтера" Андрей Тотовицкий продолжит карьеру в "Десне".

О подписании полноценного контракта хавбека с черниговским клубом заявил главный тренер черниговцев Александр Рябоконь в эфире ТК "Футбол".

Также сообщается, что Тотовицкий, как и другой новичок "Десны" Алексей Гуцуляк, в ближайшее время присоединятся к команде на турецком сборе.

Отметим, что после тяжелой травмы Тотовицкий пропустил большую часть сезона и приступил к тренировкам в общей группе "Шахтера" лишь в октябре. Впрочем, на поле Андрей так и не выходил.