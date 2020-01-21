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Десна подписала Тотовицкого

Премьер-лига
(1 голосов)

Черниговцы очень серьезно усиливаются

Десна подписала Тотовицкого
Новина українською

26-летний полузащитник "Шахтера" Андрей Тотовицкий продолжит карьеру в "Десне".

О подписании полноценного контракта хавбека с черниговским клубом заявил главный тренер черниговцев Александр Рябоконь в эфире ТК "Футбол".

Также сообщается, что Тотовицкий, как и другой новичок "Десны" Алексей Гуцуляк, в ближайшее время присоединятся к команде на турецком сборе.

Отметим, что после тяжелой травмы Тотовицкий пропустил большую часть сезона и приступил к тренировкам в общей группе "Шахтера" лишь в октябре. Впрочем, на поле Андрей так и не выходил.

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Александр Рябоконь
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
22.01.2020 в 00:52
У Десны и Днепра-1 самые сильные трансферы этой зимой.
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Siren05 (Мариуполь)
21.01.2020 в 23:51
Я и в начале того года писал и в этом тоже пишу, что Десна усиливается реально качественно. Приходят уже готовые довольно сильные игроки. Не то что у нас - игроки на перспективу. Поэтому у Десны хорошие шансы в этом году побороться даже за 3-е место, не говоря уже за Евро зону
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SD123 (Ясиноватая)
22.01.2020 в 00:11
скорее за 2-е место
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