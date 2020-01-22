Защитник Олимпика: Почему 29 номер? Это мамин День рождения

Защитник "Олимпика" Никита Кравченко, арендованный у киевского "Динамо", рассказал, что его захотел видеть в команде лично Висенте Гомес.

Поэтому игроку было очень приятно получить приглашение от специалиста.

"Я хорошо знаком с требованиями наставника. Он - настоящий профессионал. Я легко согласился присоединиться к его команде", - уверяет Никита.

Висенте Гомес, говорит Кравченко, все такой же требовательный, как и в киевском "Динамо".

"Всегда хочет видеть у футболистов максимальную концентрацию, - выделяет черту тренера футболист. - В каких-то ситуациях может перейти на повышенный тон, но это уместно и по делу. Никогда не было такого, чтобы он кричал на кого-то без причины. При этом Висенте очень позитивный и веселый тренер. Именно таким я запомнил его по работе в "Динамо".

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29-й номер в "Олимпике" Никита выбрал потому, что именно на 29 марта приходится День рождения его мамы.

"Мои родители - предприниматели. У них есть сеть магазинов, - рассказывает Кравченко. - Они живут своим делом и полностью отдаются работе".

Именно мама и привела малого Никиту на футбольную секцию.

"Я с детства проявлял тягость к спорту. Мама рассказывала, что в 3 годика я был гиперактивным, и она привела меня на секцию футбола, - говорит Кравченко. - Но там сказали, что принимают только с 6-ти лет, и еще слишком рано. Тогда она снова отвела меня туда в пять с половиной лет, и ей снова отказали. В результате меня приняли только с третьей попытки. Произошло это на следующий день после того, как мне исполнилось 6. Ну и пошло-поехало".