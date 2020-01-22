После появления Тотовицкого и Гуцуляка Десна изменит игровую схему

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь поделился деталями перехода Алексея Гуцуляка из "Карпат" в его команду.

По мнению коуча, у футболиста есть большой потенциал для развития.

"И он еще достаточно молодой игрок, - констатирует Рябоконь. - Я разговаривал с ним лично. Этот разговор мне пришелся по душе. Я его не уговаривал - у него было встречное желание играть в "Десне".

Тотовицкого, вспоминает тренер, ранее донимали травмы - Рябоконь выразил надежду, что футболист вернется на свой уровень.

"Тотовицкий и Гуцуляк могут играть на разных позициях. Оба - атакующие игроки. Давно их знаю", - заметил тренер "Десны".

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Сообщил Рябоконь и о том, на каких условиях Тотовицкий и Гуцуляк стали футболистами черниговского клуба.

"Речь идет о полноценных контракты, - рассказывает специалист. - Знаю, что в Гуцуляка - долгосрочный, в Тотовицкого - также контракт, но его деталей не знаю".

Также тренер Рябоконь анонсировал изменение игровой схемы Десны из-за большого количества исполнителей, направленных на атакующие действия.

"Конкуренция еще никому не мешала, я доволен игроками, которые сейчас есть в нашей команде, - акцентирует коуч. - Это касается прежде всего атакующей линии. Будем перестраивать игру, действовать острее, будет что-то похожее на схему 4-2-4".